В Кургане хотят ввести запрет для рыбаков

19 апреля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Авторы законопроекта уточнили, что река Тобол и озера не относятся к городским водоемам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана планируют запретить спортивную рыбалку на городских водоемах. Об этом 19 апреля на заседании депутатской комиссии рассказал замдиректора городского департамента развития городского хозяйства Сергея Герасименко. «Внесено изменение, аналогичное изменению в Водном кодексе РФ, а именно — фраза „любительского и спортивного рыболовства“ изменена на „любительского рыболовства“. Финансирования и расходов на реализацию настоящего решения не требуется», — сообщил Герасименко. Он уточнил, что речь идет про городские водоемы, к которым не относятся река Тобол и озера. По его словам, городских водоемов в Кургане мало.

Власти Кургана планируют запретить спортивную рыбалку на городских водоемах. Об этом 19 апреля на заседании депутатской комиссии рассказал замдиректора городского департамента развития городского хозяйства Сергея Герасименко. «Внесено изменение, аналогичное изменению в Водном кодексе РФ, а именно — фраза „любительского и спортивного рыболовства“ изменена на „любительского рыболовства“. Финансирования и расходов на реализацию настоящего решения не требуется», — сообщил Герасименко. Он уточнил, что речь идет про городские водоемы, к которым не относятся река Тобол и озера. По его словам, городских водоемов в Кургане мало.