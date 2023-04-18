18 апреля 2023

В Кургане хотят ввести запрет для рыбаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, рыбак, тобол, удочка, рыбалка, водоем
Авторы законопроекта уточнили, что река Тобол и озера не относятся к городским водоемам Фото:

Власти Кургана планируют запретить спортивную рыбалку на городских водоемах. Об этом 19 апреля на заседании депутатской комиссии рассказал замдиректора городского департамента развития городского хозяйства Сергея Герасименко.

«Внесено изменение, аналогичное изменению в Водном кодексе РФ, а именно — фраза „любительского и спортивного рыболовства“ изменена на „любительского рыболовства“. Финансирования и расходов на реализацию настоящего решения не требуется», — сообщил Герасименко.

Он уточнил, что речь идет про городские водоемы, к которым не относятся река Тобол и озера. По его словам, городских водоемов в Кургане мало.

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Власти Кургана планируют запретить спортивную рыбалку на городских водоемах. Об этом 19 апреля на заседании депутатской комиссии рассказал замдиректора городского департамента развития городского хозяйства Сергея Герасименко. «Внесено изменение, аналогичное изменению в Водном кодексе РФ, а именно — фраза „любительского и спортивного рыболовства“ изменена на „любительского рыболовства“. Финансирования и расходов на реализацию настоящего решения не требуется», — сообщил Герасименко. Он уточнил, что речь идет про городские водоемы, к которым не относятся река Тобол и озера. По его словам, городских водоемов в Кургане мало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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