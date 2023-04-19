Сенатор объяснил, зачем Украина использует надувные танки на фронте

Сенатор Бондарев: Украина из-за дефицита западной техники вынуждена использовать надувные танки
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Надувные танки используются из-за дефицита вооружения с Запада, заявил Виктор Бондарев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Использование Украиной надувных танков в боевых действиях может объясняться не только отвлечением внимания от реальных танков, но и тем, что Запад больше не в состоянии поставлять украинской армии должное количество военной техники. Такое мнение выразил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Истинная подоплека использования Украиной надувных танков связана с тем, что Запад просто неспособен предоставить ВСУ реальное вооружение в ближайшие сроки и в достаточном количестве», — написал Бондарев в своем telegram-канале. Сенатор подчеркнул, что изначально надувная военная техника используется в качестве имитации реального вооружения и отвлечения внимание от реальных целей.

Ранее зарубежные СМИ также выражали мнение, что ВСУ может использовать надувные танки для экономии западной военной техники. Ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что самой слабой и проблемной точкой в ВСУ можно считать технику.

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Использование Украиной надувных танков в боевых действиях может объясняться не только отвлечением внимания от реальных танков, но и тем, что Запад больше не в состоянии поставлять украинской армии должное количество военной техники. Такое мнение выразил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Истинная подоплека использования Украиной надувных танков связана с тем, что Запад просто неспособен предоставить ВСУ реальное вооружение в ближайшие сроки и в достаточном количестве», — написал Бондарев в своем telegram-канале. Сенатор подчеркнул, что изначально надувная военная техника используется в качестве имитации реального вооружения и отвлечения внимание от реальных целей. Ранее зарубежные СМИ также выражали мнение, что ВСУ может использовать надувные танки для экономии западной военной техники. Ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что самой слабой и проблемной точкой в ВСУ можно считать технику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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