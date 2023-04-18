The Economist: ВСУ используют надувные танки в целях экономии

Украинские войска используют надувные танки, чтобы сэкономить на западных вооружениях. Об этом сообщают журналисты британского издания.
«У надувных ложных целей есть несколько преимуществ. Деревянные макеты тяжелые и неудобные, для их транспортировки нужна машина. Надувной макет шьют из нейлоновой ткани, которая дешевле в производстве. Макет легкий, и его можно переносить в рюкзаке. Такой макет можно быстро надуть и установить на позиции», — пишет газета The Economist. Отмечено, что надувные макеты могут имитировать танки, полевую артиллерию, минометы, пулеметы.
Ранее ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что самой слабой и проблемной точкой в ВСУ можно считать технику. По его словам, остатки советской уже разваливаются на части, а иностранное оружие вызывает слишком много проблем с обучением. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат предрек крах ПВО на Украине. Он отметил, что системы ломаются, а запчасти на исходе.
Украинские войска используют надувные танки, чтобы сэкономить на западных вооружениях. Об этом сообщают журналисты британского издания. «У надувных ложных целей есть несколько преимуществ. Деревянные макеты тяжелые и неудобные, для их транспортировки нужна машина. Надувной макет шьют из нейлоновой ткани, которая дешевле в производстве. Макет легкий, и его можно переносить в рюкзаке. Такой макет можно быстро надуть и установить на позиции», — пишет газета The Economist. Отмечено, что надувные макеты могут имитировать танки, полевую артиллерию, минометы, пулеметы. Ранее ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что самой слабой и проблемной точкой в ВСУ можно считать технику. По его словам, остатки советской уже разваливаются на части, а иностранное оружие вызывает слишком много проблем с обучением. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат предрек крах ПВО на Украине. Он отметил, что системы ломаются, а запчасти на исходе.