The Economist: ВСУ используют надувные танки в целях экономии

19 апреля 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Надувной макет можно быстро надуть и установить на позиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска используют надувные танки, чтобы сэкономить на западных вооружениях. Об этом сообщают журналисты британского издания. «У надувных ложных целей есть несколько преимуществ. Деревянные макеты тяжелые и неудобные, для их транспортировки нужна машина. Надувной макет шьют из нейлоновой ткани, которая дешевле в производстве. Макет легкий, и его можно переносить в рюкзаке. Такой макет можно быстро надуть и установить на позиции», — пишет газета The Economist. Отмечено, что надувные макеты могут имитировать танки, полевую артиллерию, минометы, пулеметы. Ранее ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что самой слабой и проблемной точкой в ВСУ можно считать технику. По его словам, остатки советской уже разваливаются на части, а иностранное оружие вызывает слишком много проблем с обучением. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат предрек крах ПВО на Украине. Он отметил, что системы ломаются, а запчасти на исходе.

Украинские войска используют надувные танки, чтобы сэкономить на западных вооружениях. Об этом сообщают журналисты британского издания. «У надувных ложных целей есть несколько преимуществ. Деревянные макеты тяжелые и неудобные, для их транспортировки нужна машина. Надувной макет шьют из нейлоновой ткани, которая дешевле в производстве. Макет легкий, и его можно переносить в рюкзаке. Такой макет можно быстро надуть и установить на позиции», — пишет газета The Economist. Отмечено, что надувные макеты могут имитировать танки, полевую артиллерию, минометы, пулеметы. Ранее ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что самой слабой и проблемной точкой в ВСУ можно считать технику. По его словам, остатки советской уже разваливаются на части, а иностранное оружие вызывает слишком много проблем с обучением. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат предрек крах ПВО на Украине. Он отметил, что системы ломаются, а запчасти на исходе.