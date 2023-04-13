Ветеран разведки раскрыл самые слабые места ВСУ

Самой слабой и проблемной точкой в Вооруженных силах Украины можно считать именно технику, потому что остатки советской уже разваливаются на части, а иностранное оружие вызывает слишком много проблем с обучением и его поставки могут прекратиться в любой момент. Таким мнением с URA.RU поделился ветеран военной разведки, Герой России полковник Рустем Клупов.
«ПВО, артиллерию, танки — все касается технической стороны, а в первую очередь авиацию можно записывать в проблемные зоны. Что касается ПВО, оно на Украине было создано на основе советской системы противовоздушной обороны. Использовались именно эти системы», — сказал Рустем Клупов.
Также проблемной зоной является иностранное вооружение. «Сегодня поставляют, завтра перестанут поставлять. Проблемно все, что они сами не производят. А они уже не производят практически ничего. Поэтому все эти изделия вызывают большой скепсис и проблему для украинской армии и подготовки войск, потому что все иностранное. Каждого солдата нужно обучать действовать по своей специальности, независимо от того, где он служил, когда и как», — добавил ветеран военной разведки.
Ранее советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат предрек крах ПВО на Украине. По его словам, системы ломаются, а запчасти на исходе. Украинский лидер Владимир Зеленский жаловался, что одна из Европейских стран передала неработающую систему, а Patriot от США еще не поставили.
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