18 апреля 2023

Большинство жителей ХМАО отказываются от длинных выходных на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничные митинги посвященные Первомаю. Челябинск, первомай, 1 мая, театральная площадь
Только четверо из десяти югорчан поддерживают увеличение майских праздников Фото:

Большинство жителей ХМАО отказываются от увеличения майских праздников за счет новогодних каникул. Только четверо из десяти югорчан поддерживают эту идею. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса SuperJob.

«49% [опрошенных] — против инициативы: „Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники“; „Оставьте длинную зимнюю сказку!“» — говорится в исследовании.

Инициативу увеличения майских праздников поддерживают 43% опрошенных. «Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (40%)», — отмечают аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Госдуму внесли законопроект об увеличении длительности майских праздников с 1 по 9 мая. Для этого предлагается перенести четыре дня с новогодних каникул на весенние выходные.

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Большинство жителей ХМАО отказываются от увеличения майских праздников за счет новогодних каникул. Только четверо из десяти югорчан поддерживают эту идею. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса SuperJob. «49% [опрошенных] — против инициативы: „Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники“; „Оставьте длинную зимнюю сказку!“» — говорится в исследовании. Инициативу увеличения майских праздников поддерживают 43% опрошенных. «Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (40%)», — отмечают аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в Госдуму внесли законопроект об увеличении длительности майских праздников с 1 по 9 мая. Для этого предлагается перенести четыре дня с новогодних каникул на весенние выходные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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