Большинство жителей ХМАО отказываются от длинных выходных на майские праздники

Только четверо из десяти югорчан поддерживают увеличение майских праздников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство жителей ХМАО отказываются от увеличения майских праздников за счет новогодних каникул. Только четверо из десяти югорчан поддерживают эту идею. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса SuperJob.

«49% [опрошенных] — против инициативы: „Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники“; „Оставьте длинную зимнюю сказку!“» — говорится в исследовании.

Инициативу увеличения майских праздников поддерживают 43% опрошенных. «Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (40%)», — отмечают аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Госдуму внесли законопроект об увеличении длительности майских праздников с 1 по 9 мая. Для этого предлагается перенести четыре дня с новогодних каникул на весенние выходные.