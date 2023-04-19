В Госдуме попросили губернаторов продлить майские праздники

19 апреля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Продление майских праздников поможет россиянам справиться с депрессией, заявил Владислав Даванков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернаторы должны сделать дни со 2 по 5 мая нерабочими для продления майских выходных. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. «Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими», — передает содержимое запроса РИА Новости. Даванков подчеркнул, что продление майских праздников положительно скажется на россиянах, так как многие из них демонстрируют признаки депрессии. В случае одобрения запроса нерабочие дни будут продлены с 1 по 9 мая, заключил Даванков. Ранее партия «Новые люди» внесла в Госдуму РФ предложение о продлении майских праздников. Для этого предлагается перенести четыре дня с новогодних каникул на весенние выходные.

Губернаторы должны сделать дни со 2 по 5 мая нерабочими для продления майских выходных. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. «Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими», — передает содержимое запроса РИА Новости. Даванков подчеркнул, что продление майских праздников положительно скажется на россиянах, так как многие из них демонстрируют признаки депрессии. В случае одобрения запроса нерабочие дни будут продлены с 1 по 9 мая, заключил Даванков. Ранее партия «Новые люди» внесла в Госдуму РФ предложение о продлении майских праздников. Для этого предлагается перенести четыре дня с новогодних каникул на весенние выходные.