В Госдуме попросили губернаторов продлить майские праздники

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Продление майских праздников поможет россиянам справиться с депрессией, заявил Владислав Даванков Фото:

Губернаторы должны сделать дни со 2 по 5 мая нерабочими для продления майских выходных. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.

«Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими», — передает содержимое запроса РИА Новости. Даванков подчеркнул, что продление майских праздников положительно скажется на россиянах, так как многие из них демонстрируют признаки депрессии. В случае одобрения запроса нерабочие дни будут продлены с 1 по 9 мая, заключил Даванков.

Ранее партия «Новые люди» внесла в Госдуму РФ предложение о продлении майских праздников. Для этого предлагается перенести четыре дня с новогодних каникул на весенние выходные.

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Губернаторы должны сделать дни со 2 по 5 мая нерабочими для продления майских выходных. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. «Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими», — передает содержимое запроса РИА Новости. Даванков подчеркнул, что продление майских праздников положительно скажется на россиянах, так как многие из них демонстрируют признаки депрессии. В случае одобрения запроса нерабочие дни будут продлены с 1 по 9 мая, заключил Даванков. Ранее партия «Новые люди» внесла в Госдуму РФ предложение о продлении майских праздников. Для этого предлагается перенести четыре дня с новогодних каникул на весенние выходные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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