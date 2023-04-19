Актер Козловский опроверг переезд в США и признался в любви к России. Видео

19 апреля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Данила Козловский обратился к своим поклонникам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российский актер Данила Козловский записал видеообращение к своим поклонникам, в котором рассказал, что не переезжал в США. Он также сообщил, что любит Россию. «Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России, здесь моя земля и моя Родина, которую я очень люблю», — признался Данила Козловский. Видеозапись он опубликовал в своем telegram-канале. Актер призвал своих поклонников не верить распространяемой о нем ложной информации. Ранее появилась информация, что прокуратура Москвы готовит проверку в отношении Данилы Козловского по вопросу дискредитации ВС РФ. Провела была инициирована по запросу общественного деятеля Виталия Бородина. Козловский подал на Бородина в суд, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Российский актер Данила Козловский записал видеообращение к своим поклонникам, в котором рассказал, что не переезжал в США. Он также сообщил, что любит Россию. «Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России, здесь моя земля и моя Родина, которую я очень люблю», — признался Данила Козловский. Видеозапись он опубликовал в своем telegram-канале. Актер призвал своих поклонников не верить распространяемой о нем ложной информации. Ранее появилась информация, что прокуратура Москвы готовит проверку в отношении Данилы Козловского по вопросу дискредитации ВС РФ. Провела была инициирована по запросу общественного деятеля Виталия Бородина. Козловский подал на Бородина в суд, сообщило «Федеральное агентство новостей».