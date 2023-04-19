Актер Козловский опроверг переезд в США и признался в любви к России. Видео

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Закрытый показ фильма "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского в Ельцин Центре. Екатеринбург
Данила Козловский обратился к своим поклонникам Фото:

Российский актер Данила Козловский записал видеообращение к своим поклонникам, в котором рассказал, что не переезжал в США. Он также сообщил, что любит Россию.

«Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России, здесь моя земля и моя Родина, которую я очень люблю», — признался Данила Козловский. Видеозапись он опубликовал в своем telegram-канале. Актер призвал своих поклонников не верить распространяемой о нем ложной информации.

Ранее появилась информация, что прокуратура Москвы готовит проверку в отношении Данилы Козловского по вопросу дискредитации ВС РФ. Провела была инициирована по запросу общественного деятеля Виталия Бородина. Козловский подал на Бородина в суд, сообщило «Федеральное агентство новостей».

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Российский актер Данила Козловский записал видеообращение к своим поклонникам, в котором рассказал, что не переезжал в США. Он также сообщил, что любит Россию. «Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России, здесь моя земля и моя Родина, которую я очень люблю», — признался Данила Козловский. Видеозапись он опубликовал в своем telegram-канале. Актер призвал своих поклонников не верить распространяемой о нем ложной информации. Ранее появилась информация, что прокуратура Москвы готовит проверку в отношении Данилы Козловского по вопросу дискредитации ВС РФ. Провела была инициирована по запросу общественного деятеля Виталия Бородина. Козловский подал на Бородина в суд, сообщило «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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