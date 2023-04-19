В Кургане обсуждают отказ от мандата одного из депутатов облдумы

Один из депутатов Курганской облдумы намерен отказаться от мандата из-за того, что у него нет денег ездить на заседания из отдаленного округа. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.
По данным собеседника агентства, о своем решении депутат собирается объявить на апрельском заседании. «Он решил выйти из состава думы, потому что у него нет денег ездить на заседания парламента. На дорогу он тратит три часа в одну и столько же в другую сторону», — сообщили инсайдеры.
Ближайшее заседание думы состоится 26 апреля. В повестке заседания, которая опубликована на сайте заксобрания, не планируют рассматривать вопрос о досрочном сложении полномочий кого-то из депутатов.
Ранее URA.RU писало, что депутаты гордумы Кургана планируют рассмотреть вопрос о лишении мандата Якова Сидорова. Источники агентства уточняют, что места его хотят лишить из-за того, что депутат якобы вступил в другую партию.
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