В Кургане обсуждают отказ от мандата одного из депутатов облдумы

Курганский депутат хочет отказаться от мандата, потому что нет денег ездить на заседания

20 апреля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Состав курганской облдумы может измениться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из депутатов Курганской облдумы намерен отказаться от мандата из-за того, что у него нет денег ездить на заседания из отдаленного округа. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. По данным собеседника агентства, о своем решении депутат собирается объявить на апрельском заседании. «Он решил выйти из состава думы, потому что у него нет денег ездить на заседания парламента. На дорогу он тратит три часа в одну и столько же в другую сторону», — сообщили инсайдеры. Ближайшее заседание думы состоится 26 апреля. В повестке заседания, которая опубликована на сайте заксобрания, не планируют рассматривать вопрос о досрочном сложении полномочий кого-то из депутатов. Ранее URA.RU писало, что депутаты гордумы Кургана планируют рассмотреть вопрос о лишении мандата Якова Сидорова. Источники агентства уточняют, что места его хотят лишить из-за того, что депутат якобы вступил в другую партию.

Один из депутатов Курганской облдумы намерен отказаться от мандата из-за того, что у него нет денег ездить на заседания из отдаленного округа. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. По данным собеседника агентства, о своем решении депутат собирается объявить на апрельском заседании. «Он решил выйти из состава думы, потому что у него нет денег ездить на заседания парламента. На дорогу он тратит три часа в одну и столько же в другую сторону», — сообщили инсайдеры. Ближайшее заседание думы состоится 26 апреля. В повестке заседания, которая опубликована на сайте заксобрания, не планируют рассматривать вопрос о досрочном сложении полномочий кого-то из депутатов. Ранее URA.RU писало, что депутаты гордумы Кургана планируют рассмотреть вопрос о лишении мандата Якова Сидорова. Источники агентства уточняют, что места его хотят лишить из-за того, что депутат якобы вступил в другую партию.