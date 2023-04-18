Яков Сидоров является депутатом гордумы с 2009 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты гордумы Кургана планируют рассмотреть вопрос о лишении мандата Якова Сидорова, известного критикой местных властей. Об этом URA.RU сообщили источники.

«Стоит вопрос об исключении Сидорова из гордумы. Вопрос решался на депутатской комиссии по местному самоуправлению, регламенту гордумы и депутатской этике», — рассказал источник, связанный с гордумой.

Другой источник, связанный с местными властями, объяснил URA.RU, что Сидорова требуют лишить мандата из-за того, что он якобы вступил в другую партию. При этом, как выяснилось на комиссии, Сидоров не может вступить в другую партию, так как все еще является членом КПРФ. Депутат несколько раз просил исключить его из партии, трижды обращался с письменным заявлением, но в партии ему отказали. По данным источника, для рассмотрения вопроса о лишении мандата Сидорова должны исключить из КПРФ, а после этого принять в другую партию.

Обсуждение на депутатской комиссии прошло в закрытом формате. Сидоров объяснил URA.RU, что не может ничего комментировать по этому вопросу. На комиссии также присутствовал депутат облдумы, первый секретарь Курганского обкома КПРФ Виктор Зырянов. Он также сказал, что эта информация является закрытой.

Сидоров является депутатом гордумы с 2009 года. В 2022 году он попросил исключить его из КПРФ из-за разногласий с руководством реготделения партии. Позже он заявлял, что является вторым секретарем регионального отделения партии «Коммунисты России». Сидоров неоднократно публично критиковал действия местных властей. Также он судился с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым, но проиграл.