«Коммерсант»: на журналиста Караулова завели уголовное дело из-за 50 квартир в Москве

19 апреля 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Журналист Андрей Караулов подозревается в незаконной предпринимательской деятельности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Против журналиста Андрея Караулова возбуждено уголовное дело из-за ведения противозаконной предпринимательской деятельности. Следствие подозревает, что журналист нелегально сдавал в аренду около 50 квартир, оформленных на него и его родственников. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Караулов нелегально сдавал в аренду через третьих лиц около 50 квартир, которые были оформлены на него и его родственников. В связи с этим против журналиста возбуждено уголовное дело», — передает сообщение правоохранительных органов « Коммерсант ». По версии следствия, за последние четыре года противозаконной деятельности был получен доход в размере не менее 4,8 млн рублей. Тем временем ТАСС приводит слова адвоката журналиста, который опроверг информацию о возбуждении уголовного дела. URA.RU направило запрос в МВД России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили.

Против журналиста Андрея Караулова возбуждено уголовное дело из-за ведения противозаконной предпринимательской деятельности. Следствие подозревает, что журналист нелегально сдавал в аренду около 50 квартир, оформленных на него и его родственников. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Караулов нелегально сдавал в аренду через третьих лиц около 50 квартир, которые были оформлены на него и его родственников. В связи с этим против журналиста возбуждено уголовное дело», — передает сообщение правоохранительных органов «Коммерсант». По версии следствия, за последние четыре года противозаконной деятельности был получен доход в размере не менее 4,8 млн рублей. Тем временем ТАСС приводит слова адвоката журналиста, который опроверг информацию о возбуждении уголовного дела. URA.RU направило запрос в МВД России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили.