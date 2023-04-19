«Коммерсант»: на журналиста Караулова завели уголовное дело из-за 50 квартир в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, караулов андрей
Журналист Андрей Караулов подозревается в незаконной предпринимательской деятельности Фото:

Против журналиста Андрея Караулова возбуждено уголовное дело из-за ведения противозаконной предпринимательской деятельности. Следствие подозревает, что журналист нелегально сдавал в аренду около 50 квартир, оформленных на него и его родственников. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Караулов нелегально сдавал в аренду через третьих лиц около 50 квартир, которые были оформлены на него и его родственников. В связи с этим против журналиста возбуждено уголовное дело», — передает сообщение правоохранительных органов «Коммерсант». По версии следствия, за последние четыре года противозаконной деятельности был получен доход в размере не менее 4,8 млн рублей. Тем временем ТАСС приводит слова адвоката журналиста, который опроверг информацию о возбуждении уголовного дела.

URA.RU направило запрос в МВД России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Против журналиста Андрея Караулова возбуждено уголовное дело из-за ведения противозаконной предпринимательской деятельности. Следствие подозревает, что журналист нелегально сдавал в аренду около 50 квартир, оформленных на него и его родственников. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Караулов нелегально сдавал в аренду через третьих лиц около 50 квартир, которые были оформлены на него и его родственников. В связи с этим против журналиста возбуждено уголовное дело», — передает сообщение правоохранительных органов «Коммерсант». По версии следствия, за последние четыре года противозаконной деятельности был получен доход в размере не менее 4,8 млн рублей. Тем временем ТАСС приводит слова адвоката журналиста, который опроверг информацию о возбуждении уголовного дела. URA.RU направило запрос в МВД России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...