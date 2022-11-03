Журналист Караулов сообщил, что проходит по делу о клевете как свидетель

03 ноября 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Журналист Андрей Караулов сообщил, что проходит по делу о клевете как свидетель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Журналист Андрей Караулов сообщил, что проходит по делу о клевете как свидетель. Об этом он сообщил корреспонденту РИА Новости. «Нахожусь в статусе свидетеля. Заявление [главы Ростеха Сергея] Чемезова не видел», — приводит агентство слова Караулова. Ранее сообщалось, что Караулов проходит свидетелем по делу о клевете. Также он сообщал об обысках в своем доме. При этом он в этот момент находился за границей, на лечении. Об обысках ему сообщила его супруга. Журналист уточнил, что к нему в дом приходили с собаками и болгаркой.

Журналист Андрей Караулов сообщил, что проходит по делу о клевете как свидетель. Об этом он сообщил корреспонденту РИА Новости. «Нахожусь в статусе свидетеля. Заявление [главы Ростеха Сергея] Чемезова не видел», — приводит агентство слова Караулова. Ранее сообщалось, что Караулов проходит свидетелем по делу о клевете. Также он сообщал об обысках в своем доме. При этом он в этот момент находился за границей, на лечении. Об обысках ему сообщила его супруга. Журналист уточнил, что к нему в дом приходили с собаками и болгаркой.