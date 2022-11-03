Журналист Караулов сообщил, что проходит по делу о клевете как свидетель

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Журналист Андрей Караулов сообщил, что проходит по делу о клевете как свидетель Фото:

Журналист Андрей Караулов сообщил, что проходит по делу о клевете как свидетель. Об этом он сообщил корреспонденту РИА Новости.

«Нахожусь в статусе свидетеля. Заявление [главы Ростеха Сергея] Чемезова не видел», — приводит агентство слова Караулова.

Ранее сообщалось, что Караулов проходит свидетелем по делу о клевете. Также он сообщал об обысках в своем доме. При этом он в этот момент находился за границей, на лечении. Об обысках ему сообщила его супруга. Журналист уточнил, что к нему в дом приходили с собаками и болгаркой.

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Журналист Андрей Караулов сообщил, что проходит по делу о клевете как свидетель. Об этом он сообщил корреспонденту РИА Новости. «Нахожусь в статусе свидетеля. Заявление [главы Ростеха Сергея] Чемезова не видел», — приводит агентство слова Караулова. Ранее сообщалось, что Караулов проходит свидетелем по делу о клевете. Также он сообщал об обысках в своем доме. При этом он в этот момент находился за границей, на лечении. Об обысках ему сообщила его супруга. Журналист уточнил, что к нему в дом приходили с собаками и болгаркой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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