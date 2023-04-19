Досрочное погашение ипотеки: преимущества и нюансы. Инфографика

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Досрочное погашение уменьшает размер основного долга и переплату по процентам Фото:

Досрочное погашение ипотеки представляет собой оплату с опережением графика, когда вносятся гораздо большие суммы, чем те, что прописаны в кредитном договоре. Такой способ оплаты дает возможность уменьшить размер основного долга, а вместе с ним и общую переплату по процентам. URA.RU собрало все преимущества и нюансы, которые дает досрочное погашение ипотеки.

Преимущества досрочного погашения ипотеки

  • Уменьшение ежемесячных трат за счет снижения самой суммы выплат или начисленных процентов.
  • Возможность быстрее стать собственником жилья.
  • Общая экономия благодаря отсутствию части процентов, которые могли бы быть насчитаны без досрочного погашения.

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Когда выгодно досрочно погашать ипотеку

Самый лучший момент для досрочного погашения — плановая дата внесения платежа или два-три дня после нее. Таким образом можно направить всю сумму на то, чтобы погасить часть основного долга, а не проценты.

Досрочное погашение особенно выгодно делать в первые годы после оформления кредита, когда проценты составляют большую часть ежемесячного платежа.

Примером выгодного досрочного погашения ипотеки может стать ситуация, когда у должника есть 200 тысяч рублей для досрочного погашения в первый месяц. При сокращении срока, но при сохранении ежемесячного платежа срок кредита сократится на год, а размер переплаты — на 215 тысяч рублей.

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Как правильно досрочно погасить ипотеку

  • О желании досрочно погасить ипотеку необходимо уведомить банк. Написать соответствующее заявление можно в личном кабинете банка, либо в онлайн-приложении кредитной организации. Ключевым условием является наличие необходимого объема средств на счете, с которого обычно списываются ежемесячные платежи.
  • Указать сумму досрочного платежа. Перед оплатой необходимо ознакомиться с минимальным размером суммы частичного досрочного погашения, который установил банк.
  • Выбор конкретной даты платежа. Банки в большинстве своем предоставляют клиентам на выбор два варианта внесения оплаты: внесение средств в любой указанный день либо в день платежа.

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Вывод

При существовании риска ухудшения финансовой ситуации в ближайшие пару лет можно выбрать досрочное погашение с уменьшением платежа и учетом разницы между изначальным платежом и нынешним. В случае возникновения реальных финансовых проблем можно перейти к выплатам по графику. Тогда вносить ежемесячно надо будет уже существенно меньше, чем на старте ипотеки.

Если ипотека является тяжелым бременем, то желательно выбрать вариант уменьшения платежа. Возврат кредита в таком случае не будет быстрым с точки зрения времени, но финансовая нагрузка при таком раскладе будет постепенно снижаться.

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Досрочное погашение ипотеки представляет собой оплату с опережением графика, когда вносятся гораздо большие суммы, чем те, что прописаны в кредитном договоре. Такой способ оплаты дает возможность уменьшить размер основного долга, а вместе с ним и общую переплату по процентам. URA.RU собрало все преимущества и нюансы, которые дает досрочное погашение ипотеки. Самый лучший момент для досрочного погашения — плановая дата внесения платежа или два-три дня после нее. Таким образом можно направить всю сумму на то, чтобы погасить часть основного долга, а не проценты. Досрочное погашение особенно выгодно делать в первые годы после оформления кредита, когда проценты составляют большую часть ежемесячного платежа. Примером выгодного досрочного погашения ипотеки может стать ситуация, когда у должника есть 200 тысяч рублей для досрочного погашения в первый месяц. При сокращении срока, но при сохранении ежемесячного платежа срок кредита сократится на год, а размер переплаты — на 215 тысяч рублей. При существовании риска ухудшения финансовой ситуации в ближайшие пару лет можно выбрать досрочное погашение с уменьшением платежа и учетом разницы между изначальным платежом и нынешним. В случае возникновения реальных финансовых проблем можно перейти к выплатам по графику. Тогда вносить ежемесячно надо будет уже существенно меньше, чем на старте ипотеки. Если ипотека является тяжелым бременем, то желательно выбрать вариант уменьшения платежа. Возврат кредита в таком случае не будет быстрым с точки зрения времени, но финансовая нагрузка при таком раскладе будет постепенно снижаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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