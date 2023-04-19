Досрочное погашение ипотеки: преимущества и нюансы. Инфографика

19 апреля 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Досрочное погашение уменьшает размер основного долга и переплату по процентам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Досрочное погашение ипотеки представляет собой оплату с опережением графика, когда вносятся гораздо большие суммы, чем те, что прописаны в кредитном договоре. Такой способ оплаты дает возможность уменьшить размер основного долга, а вместе с ним и общую переплату по процентам. URA.RU собрало все преимущества и нюансы, которые дает досрочное погашение ипотеки. Преимущества досрочного погашения ипотеки Уменьшение ежемесячных трат за счет снижения самой суммы выплат или начисленных процентов.

Возможность быстрее стать собственником жилья.

Общая экономия благодаря отсутствию части процентов, которые могли бы быть насчитаны без досрочного погашения. Фото: инфографика URA.RU Когда выгодно досрочно погашать ипотеку Самый лучший момент для досрочного погашения — плановая дата внесения платежа или два-три дня после нее. Таким образом можно направить всю сумму на то, чтобы погасить часть основного долга, а не проценты. Досрочное погашение особенно выгодно делать в первые годы после оформления кредита, когда проценты составляют большую часть ежемесячного платежа. Примером выгодного досрочного погашения ипотеки может стать ситуация, когда у должника есть 200 тысяч рублей для досрочного погашения в первый месяц. При сокращении срока, но при сохранении ежемесячного платежа срок кредита сократится на год, а размер переплаты — на 215 тысяч рублей. Фото: инфографика URA.RU Как правильно досрочно погасить ипотеку О желании досрочно погасить ипотеку необходимо уведомить банк. Написать соответствующее заявление можно в личном кабинете банка, либо в онлайн-приложении кредитной организации. Ключевым условием является наличие необходимого объема средств на счете, с которого обычно списываются ежемесячные платежи.

Указать сумму досрочного платежа. Перед оплатой необходимо ознакомиться с минимальным размером суммы частичного досрочного погашения, который установил банк.

Выбор конкретной даты платежа. Банки в большинстве своем предоставляют клиентам на выбор два варианта внесения оплаты: внесение средств в любой указанный день либо в день платежа. Фото: инфографика URA.RU Вывод При существовании риска ухудшения финансовой ситуации в ближайшие пару лет можно выбрать досрочное погашение с уменьшением платежа и учетом разницы между изначальным платежом и нынешним. В случае возникновения реальных финансовых проблем можно перейти к выплатам по графику. Тогда вносить ежемесячно надо будет уже существенно меньше, чем на старте ипотеки. Если ипотека является тяжелым бременем, то желательно выбрать вариант уменьшения платежа. Возврат кредита в таком случае не будет быстрым с точки зрения времени, но финансовая нагрузка при таком раскладе будет постепенно снижаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Досрочное погашение ипотеки представляет собой оплату с опережением графика, когда вносятся гораздо большие суммы, чем те, что прописаны в кредитном договоре. Такой способ оплаты дает возможность уменьшить размер основного долга, а вместе с ним и общую переплату по процентам. URA.RU собрало все преимущества и нюансы, которые дает досрочное погашение ипотеки. Самый лучший момент для досрочного погашения — плановая дата внесения платежа или два-три дня после нее. Таким образом можно направить всю сумму на то, чтобы погасить часть основного долга, а не проценты. Досрочное погашение особенно выгодно делать в первые годы после оформления кредита, когда проценты составляют большую часть ежемесячного платежа. Примером выгодного досрочного погашения ипотеки может стать ситуация, когда у должника есть 200 тысяч рублей для досрочного погашения в первый месяц. При сокращении срока, но при сохранении ежемесячного платежа срок кредита сократится на год, а размер переплаты — на 215 тысяч рублей. При существовании риска ухудшения финансовой ситуации в ближайшие пару лет можно выбрать досрочное погашение с уменьшением платежа и учетом разницы между изначальным платежом и нынешним. В случае возникновения реальных финансовых проблем можно перейти к выплатам по графику. Тогда вносить ежемесячно надо будет уже существенно меньше, чем на старте ипотеки. Если ипотека является тяжелым бременем, то желательно выбрать вариант уменьшения платежа. Возврат кредита в таком случае не будет быстрым с точки зрения времени, но финансовая нагрузка при таком раскладе будет постепенно снижаться.