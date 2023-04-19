Досрочное погашение ипотеки представляет собой оплату с опережением графика, когда вносятся гораздо большие суммы, чем те, что прописаны в кредитном договоре. Такой способ оплаты дает возможность уменьшить размер основного долга, а вместе с ним и общую переплату по процентам. URA.RU собрало все преимущества и нюансы, которые дает досрочное погашение ипотеки.
Преимущества досрочного погашения ипотеки
- Уменьшение ежемесячных трат за счет снижения самой суммы выплат или начисленных процентов.
- Возможность быстрее стать собственником жилья.
- Общая экономия благодаря отсутствию части процентов, которые могли бы быть насчитаны без досрочного погашения.
Когда выгодно досрочно погашать ипотеку
Самый лучший момент для досрочного погашения — плановая дата внесения платежа или два-три дня после нее. Таким образом можно направить всю сумму на то, чтобы погасить часть основного долга, а не проценты.
Досрочное погашение особенно выгодно делать в первые годы после оформления кредита, когда проценты составляют большую часть ежемесячного платежа.
Примером выгодного досрочного погашения ипотеки может стать ситуация, когда у должника есть 200 тысяч рублей для досрочного погашения в первый месяц. При сокращении срока, но при сохранении ежемесячного платежа срок кредита сократится на год, а размер переплаты — на 215 тысяч рублей.
Как правильно досрочно погасить ипотеку
- О желании досрочно погасить ипотеку необходимо уведомить банк. Написать соответствующее заявление можно в личном кабинете банка, либо в онлайн-приложении кредитной организации. Ключевым условием является наличие необходимого объема средств на счете, с которого обычно списываются ежемесячные платежи.
- Указать сумму досрочного платежа. Перед оплатой необходимо ознакомиться с минимальным размером суммы частичного досрочного погашения, который установил банк.
- Выбор конкретной даты платежа. Банки в большинстве своем предоставляют клиентам на выбор два варианта внесения оплаты: внесение средств в любой указанный день либо в день платежа.
Вывод
При существовании риска ухудшения финансовой ситуации в ближайшие пару лет можно выбрать досрочное погашение с уменьшением платежа и учетом разницы между изначальным платежом и нынешним. В случае возникновения реальных финансовых проблем можно перейти к выплатам по графику. Тогда вносить ежемесячно надо будет уже существенно меньше, чем на старте ипотеки.
Если ипотека является тяжелым бременем, то желательно выбрать вариант уменьшения платежа. Возврат кредита в таком случае не будет быстрым с точки зрения времени, но финансовая нагрузка при таком раскладе будет постепенно снижаться.
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