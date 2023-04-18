Гендиректор Utair получил орден от РПЦ

Глава авиакомпании стал обладателем патриаршей награды Фото: CC BY-SA 3.0, Александр Бельтюков, Wikimedia Commons

Генеральный директор Utair Андрей Мартиросов на день рождения получил подарок от РПЦ. На официальном сайте Ханты-Мансийской митрополии говорится, что митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел вручил главе компании орден Серафима Саровского II степени.

«В связи с 55-летием со дня рождения генеральный директор Utair Андрей Мартиросов удостоен ордена Русской православной церкви преподобного Серафима Саровского II степени. Награду глава компании получил после Божественной литургии в Троицком кафедральном соборе Сургута», — указано на сайте.

Пять лет назад Мартиросов уже получал подобный подарок от РПЦ. На пятидесятилетие глава авиакомпании удостоился ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Ранее URA.RU писало, что патриарх Кирилл наградил губернатора ХМАО Наталью Комарову медалью ордена РПЦ «Слава и Честь» I степени. Вручил награду епископ Югорский и Няганский Фотий.