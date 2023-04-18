Сельские медработники в Пермском крае получат «подъемные» от властей

19 апреля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Власти рассчитывают привлечь в сельские территории 135 медработников в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медсестры и акушеры, решившие работать в сельских врачебных амбулаториях в Пермском крае, смогут претендовать на 750 тысяч рублей единовременной выплаты. Региональное правительство на заседании 19 апреля расширило перечень получателей этой помощи. Раньше на нее могли претендовать только медработники ФАП. «Помимо акушеров и медсестер фельдшерско-акушерских пунктов, единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тысяч рублей предоставляются акушеркам, медсестрам сельских врачебных амбулаторий и отделений общей врачебной практики», — отметила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. Трансляция проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Выплаты проводятся в рамках краевой программы «Земский фельдшер». Крутень отметила, что в 2022 году компенсации получили 147 медработников (в том числе по программе «Земский врач»). В 2023 году власти намерены привлечь в сельские территории 135 человек. Ранее URA.RU сообщало, что самая острая нехватка врачей образовалась в Чердынском округе.

Медсестры и акушеры, решившие работать в сельских врачебных амбулаториях в Пермском крае, смогут претендовать на 750 тысяч рублей единовременной выплаты. Региональное правительство на заседании 19 апреля расширило перечень получателей этой помощи. Раньше на нее могли претендовать только медработники ФАП. «Помимо акушеров и медсестер фельдшерско-акушерских пунктов, единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тысяч рублей предоставляются акушеркам, медсестрам сельских врачебных амбулаторий и отделений общей врачебной практики», — отметила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. Трансляция проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Выплаты проводятся в рамках краевой программы «Земский фельдшер». Крутень отметила, что в 2022 году компенсации получили 147 медработников (в том числе по программе «Земский врач»). В 2023 году власти намерены привлечь в сельские территории 135 человек. Ранее URA.RU сообщало, что самая острая нехватка врачей образовалась в Чердынском округе.