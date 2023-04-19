Четверть свердловчан заявили, что справились бы с работой лучше начальства

20 апреля 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Около 48% свердловчан считают, что у них больше опыта в работе, чем у своего начальника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Порядка 24% жителей Свердловской области считают, что лучше бы справились с работой своего руководителя. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру». «Почти каждый четвертый (24%) опрошенный свердловчанин считает, что мог бы справиться с работой своего руководителя лучше. Оставшиеся 76% уверены, что их руководитель справляется с работой на „отлично“, поэтому они не смогли бы лучше начальника выполнять его обязанности», — сказано в сообщении. Среди тех, кто считает, что не справится с работой своего руководителя, 55% заявляют о недостаточности опыта и знаний. Еще у 36% опрошенных нет интереса руководить. Столько же сомневаются в своих силах. Те, кто уверен в своих руководительских способностях, отметили, что у них есть идеи, как сделать работу эффективнее. Так ответили 57% респондентов. Еще 48% считают, что у них больше опыта работы, чем у начальника. На более развитые коммуникативные навыки указали 43% респондентов. У 42% опрошенных больше желания руководить, чем у их реального босса. Около 57% свердловчан считают: чтобы занять место руководителя, нужно получить больше опыта работы. «Прокачку» управленческих навыков отметили 43% респондентов, а 29% участников опроса предлагают дружить с вышестоящим руководством. Меньшая часть (14%) предпочитает занимать выжидательную позицию. Ранее URA.RU сообщало, что 93% женщин Екатеринбурга в стремлении к профессиональной реализации сталкиваются с проблемами в личной жизни. Преодолевать трудности деловым женщинам помогают спортивные тренировки, занятия с психологом и медитация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порядка 24% жителей Свердловской области считают, что лучше бы справились с работой своего руководителя. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру». «Почти каждый четвертый (24%) опрошенный свердловчанин считает, что мог бы справиться с работой своего руководителя лучше. Оставшиеся 76% уверены, что их руководитель справляется с работой на „отлично“, поэтому они не смогли бы лучше начальника выполнять его обязанности», — сказано в сообщении. Среди тех, кто считает, что не справится с работой своего руководителя, 55% заявляют о недостаточности опыта и знаний. Еще у 36% опрошенных нет интереса руководить. Столько же сомневаются в своих силах. Те, кто уверен в своих руководительских способностях, отметили, что у них есть идеи, как сделать работу эффективнее. Так ответили 57% респондентов. Еще 48% считают, что у них больше опыта работы, чем у начальника. На более развитые коммуникативные навыки указали 43% респондентов. У 42% опрошенных больше желания руководить, чем у их реального босса. Около 57% свердловчан считают: чтобы занять место руководителя, нужно получить больше опыта работы. «Прокачку» управленческих навыков отметили 43% респондентов, а 29% участников опроса предлагают дружить с вышестоящим руководством. Меньшая часть (14%) предпочитает занимать выжидательную позицию. Ранее URA.RU сообщало, что 93% женщин Екатеринбурга в стремлении к профессиональной реализации сталкиваются с проблемами в личной жизни. Преодолевать трудности деловым женщинам помогают спортивные тренировки, занятия с психологом и медитация.