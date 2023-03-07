В Екатеринбурге 93% женщин сталкиваются с проблемами в личной жизни при построении карьеры

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Преодолевать трудности деловым женщинам помогают спортивные тренировки, занятия с психологом и медитация Фото:

Порядка 93% женщин Екатеринбурга в стремлении к профессиональной реализации сталкиваются с проблемами в личной жизни. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты».

«Как правило, стремление к профессиональной реализации приводит к проблемам в личной жизни: 93% женщин Екатеринбурга хотя бы раз сталкивались с этим. Большинство опрошенных женщин (60%) испытывают чувство вины перед близкими из-за своих амбиций, 20% не хватает поддержки и понимания от близких, а каждая десятая испытывает сложности с поиском романтического партнера», — сказано в сообщении.

Преодолевать трудности деловым женщинам помогают спортивные тренировки, занятия с психологом и медитация. Несмотря на это, в рамках исследования выяснилось, что 28% женщин из Екатеринбурга отметили позитивное влияние карьеры на отношения с мужем и детьми.

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Порядка 93% женщин Екатеринбурга в стремлении к профессиональной реализации сталкиваются с проблемами в личной жизни. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты». «Как правило, стремление к профессиональной реализации приводит к проблемам в личной жизни: 93% женщин Екатеринбурга хотя бы раз сталкивались с этим. Большинство опрошенных женщин (60%) испытывают чувство вины перед близкими из-за своих амбиций, 20% не хватает поддержки и понимания от близких, а каждая десятая испытывает сложности с поиском романтического партнера», — сказано в сообщении. Преодолевать трудности деловым женщинам помогают спортивные тренировки, занятия с психологом и медитация. Несмотря на это, в рамках исследования выяснилось, что 28% женщин из Екатеринбурга отметили позитивное влияние карьеры на отношения с мужем и детьми.
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