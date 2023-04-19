Челябинский завод примет на работу 300 осужденных

На ЧКПЗ откроют изолированный участок, функционирующий как исправительный центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) создаст 300 рабочих мест для осужденных на принудительные работы. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

«ЧКПЗ в 2023 году создаст 300 рабочих мест для осужденных на принудительные работы и построит для них общежитие. Предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с региональным управлением Федеральной службы исполнения наказаний», — сообщили в региональном ГУФСИН.

В пресс-службе уточнили, что на ЧКПЗ будет открыт изолированный участок, функционирующий как исправительный центр. Он будет оборудован всем необходимым для трудоустройства и проживания осужденных.

Первые осужденные уже приступили к работе на заводе. Они трудятся разнорабочими. В их обязанности входят ремонтные работы, подрезание деревьев и многое другое. В дальнейшем им будет доступен перечень рабочих специальностей: токарь, фрезеровщик, сварщик и маляр.

«Принудительные работы — это альтернатива лишению свободы, призванная помочь осужденным социализироваться, освоить новые профессии. До конца текущего года в Челябинской области планируется открыть еще два новых центра при предприятиях, где осужденные будут жить и работать», — рассказал замначальника отдела ГУФСИН области по организации наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Алексей Кондратенко.

На Южном Урале принудительные работы стали применять одними из первых в стране. В декабре 2017-го года начал работать ИЦ №1 в Копейске, в поселке Октябрьский. Центр рассчитан на 115 человек (мужчин и женщин).