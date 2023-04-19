Путин объяснил, зачем ездил в Херсонскую область и ЛНР

Путин приезжал в Херсонскую область и ЛНР, чтобы встретиться с военными

19 апреля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал, зачем лично приезжал в зону СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин не хотел отрывать военных от работы, поэтому лично приехал в зону СВО. Об этом он рассказал на заседании с членами правительства. «Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния», — заявил Владимир Путин в ходе заседания. Трансляция заседания велась в telegram-канале Кремля. Президент отметил, что по новым регионам у него много вопросов. Ранее стало известно, что Владимир Путин лично посетил зону СВО. Он приехал в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, передает RT.

Президент России Владимир Путин не хотел отрывать военных от работы, поэтому лично приехал в зону СВО. Об этом он рассказал на заседании с членами правительства. «Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния», — заявил Владимир Путин в ходе заседания. Трансляция заседания велась в telegram-канале Кремля. Президент отметил, что по новым регионам у него много вопросов. Ранее стало известно, что Владимир Путин лично посетил зону СВО. Он приехал в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, передает RT.