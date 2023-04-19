Путин объяснил, зачем ездил в Херсонскую область и ЛНР

Путин приезжал в Херсонскую область и ЛНР, чтобы встретиться с военными
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин рассказал, зачем лично приезжал в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин не хотел отрывать военных от работы, поэтому лично приехал в зону СВО. Об этом он рассказал на заседании с членами правительства.

«Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния», — заявил Владимир Путин в ходе заседания. Трансляция заседания велась в telegram-канале Кремля. Президент отметил, что по новым регионам у него много вопросов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин лично посетил зону СВО. Он приехал в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, передает RT.

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Президент России Владимир Путин не хотел отрывать военных от работы, поэтому лично приехал в зону СВО. Об этом он рассказал на заседании с членами правительства. «Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния», — заявил Владимир Путин в ходе заседания. Трансляция заседания велась в telegram-канале Кремля. Президент отметил, что по новым регионам у него много вопросов. Ранее стало известно, что Владимир Путин лично посетил зону СВО. Он приехал в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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