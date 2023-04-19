В луке, завезенном в Свердловскую область, нашли опасного паразита

Свердловский Россельхознадзор нашел в луке из Чувашии хищных клещей

19 апреля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

В луке обнаружен опасный клещ архивное фото Фото: Денис Моргунов © URA.RU Агрономы обнаружил хищных клещей в луке, завезенном в Свердловскую область из Чувашии. Об этом сообщили в референтном центре Россельхознадзора. Паразит может серьезно навредить урожаю. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора при исследовании образцов лука-севка из Чувашии обнаружили в нем вредителя — клеща семейства хищные клещи», — говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркнули, что эти вредители очень живучие и легко переносят перепады температур, отраву и голод. Чаще всего хищные клещи питаются другими представителями своего вида и мелкими вредителями. В Россельхознадзоре решат, что сделать с партией, которая заражена клещами. Не исключено, что ее придется уничтожить.

Агрономы обнаружил хищных клещей в луке, завезенном в Свердловскую область из Чувашии. Об этом сообщили в референтном центре Россельхознадзора. Паразит может серьезно навредить урожаю. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора при исследовании образцов лука-севка из Чувашии обнаружили в нем вредителя — клеща семейства хищные клещи», — говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркнули, что эти вредители очень живучие и легко переносят перепады температур, отраву и голод. Чаще всего хищные клещи питаются другими представителями своего вида и мелкими вредителями. В Россельхознадзоре решат, что сделать с партией, которая заражена клещами. Не исключено, что ее придется уничтожить.