В луке, завезенном в Свердловскую область, нашли опасного паразита

Свердловский Россельхознадзор нашел в луке из Чувашии хищных клещей
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Перекресток 31 марта. Тюмень, продукты, лук, продукты на полках, продукты в магазине, лук репчатый
В луке обнаружен опасный клещ архивное фото Фото:

Агрономы обнаружил хищных клещей в луке, завезенном в Свердловскую область из Чувашии. Об этом сообщили в референтном центре Россельхознадзора. Паразит может серьезно навредить урожаю.

«Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора при исследовании образцов лука-севка из Чувашии обнаружили в нем вредителя — клеща семейства хищные клещи», — говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркнули, что эти вредители очень живучие и легко переносят перепады температур, отраву и голод.

Чаще всего хищные клещи питаются другими представителями своего вида и мелкими вредителями. В Россельхознадзоре решат, что сделать с партией, которая заражена клещами. Не исключено, что ее придется уничтожить.

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Агрономы обнаружил хищных клещей в луке, завезенном в Свердловскую область из Чувашии. Об этом сообщили в референтном центре Россельхознадзора. Паразит может серьезно навредить урожаю. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора при исследовании образцов лука-севка из Чувашии обнаружили в нем вредителя — клеща семейства хищные клещи», — говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркнули, что эти вредители очень живучие и легко переносят перепады температур, отраву и голод. Чаще всего хищные клещи питаются другими представителями своего вида и мелкими вредителями. В Россельхознадзоре решат, что сделать с партией, которая заражена клещами. Не исключено, что ее придется уничтожить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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