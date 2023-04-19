В Кургане с 15 июня отменят восемь автобусных маршрутов

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Город. Курган, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры
В Кургане прекратят работу еще восемь автобусных маршрутов Фото:

В Кургане с 15 июня отменят восемь автобусных маршрутов, которые проходят по микрорайонам города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Постановление администрации города Кургана. Прекратить с 15.06.2023 года действие свидетельств об осуществлении перевозок по следующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок: №10 „ул. Гайдара — ОАО ‚Синтез‘; № 31 ‚1-й микрорайон — Бульвар Солнечный‘; №301 ‚Бульвар Солнечный — пос. Левашово‘; №308 ‚Микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (в летний период отдельные рейсы до садов ‚Просвещенец‘)“, — говорится в постановлении.

Также с середины лета перестанут работать маршруты №311 «ОАО „Синтез“ — 1 микрорайон», №341 «Бульвар Солнечный — микрорайон Челноково (в летний период до садов „УВД“)», № 353 «пос. Радужный — микрорайон Черемухово (отдельные рейсы до ООО „Курганхиммаш“)» и №391 «1-й микрорайон — ул. Криволапова».

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В Кургане с 15 июня отменят восемь автобусных маршрутов, которые проходят по микрорайонам города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Постановление администрации города Кургана. Прекратить с 15.06.2023 года действие свидетельств об осуществлении перевозок по следующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок: №10 „ул. Гайдара — ОАО ‚Синтез‘; № 31 ‚1-й микрорайон — Бульвар Солнечный‘; №301 ‚Бульвар Солнечный — пос. Левашово‘; №308 ‚Микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (в летний период отдельные рейсы до садов ‚Просвещенец‘)“, — говорится в постановлении. Также с середины лета перестанут работать маршруты №311 «ОАО „Синтез“ — 1 микрорайон», №341 «Бульвар Солнечный — микрорайон Челноково (в летний период до садов „УВД“)», № 353 «пос. Радужный — микрорайон Черемухово (отдельные рейсы до ООО „Курганхиммаш“)» и №391 «1-й микрорайон — ул. Криволапова».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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