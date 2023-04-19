В Кургане с 15 июня отменят восемь автобусных маршрутов

19 апреля 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

В Кургане прекратят работу еще восемь автобусных маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с 15 июня отменят восемь автобусных маршрутов, которые проходят по микрорайонам города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Постановление администрации города Кургана. Прекратить с 15.06.2023 года действие свидетельств об осуществлении перевозок по следующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок: №10 „ул. Гайдара — ОАО ‚Синтез‘; № 31 ‚1-й микрорайон — Бульвар Солнечный‘; №301 ‚Бульвар Солнечный — пос. Левашово‘; №308 ‚Микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (в летний период отдельные рейсы до садов ‚Просвещенец‘)“, — говорится в постановлении. Также с середины лета перестанут работать маршруты №311 «ОАО „Синтез“ — 1 микрорайон», №341 «Бульвар Солнечный — микрорайон Челноково (в летний период до садов „УВД“)», № 353 «пос. Радужный — микрорайон Черемухово (отдельные рейсы до ООО „Курганхиммаш“)» и №391 «1-й микрорайон — ул. Криволапова».

В Кургане с 15 июня отменят восемь автобусных маршрутов, которые проходят по микрорайонам города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Постановление администрации города Кургана. Прекратить с 15.06.2023 года действие свидетельств об осуществлении перевозок по следующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок: №10 „ул. Гайдара — ОАО ‚Синтез‘; № 31 ‚1-й микрорайон — Бульвар Солнечный‘; №301 ‚Бульвар Солнечный — пос. Левашово‘; №308 ‚Микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (в летний период отдельные рейсы до садов ‚Просвещенец‘)“, — говорится в постановлении. Также с середины лета перестанут работать маршруты №311 «ОАО „Синтез“ — 1 микрорайон», №341 «Бульвар Солнечный — микрорайон Челноково (в летний период до садов „УВД“)», № 353 «пос. Радужный — микрорайон Черемухово (отдельные рейсы до ООО „Курганхиммаш“)» и №391 «1-й микрорайон — ул. Криволапова».