В Краснодарском крае Парад Победы проведут только в Новороссийске 19 апреля 2023 в 21:21 Размер текста - 17 + Парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в Новороссийске Фото: Анна Майорова © URA.RU Парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в городе-герое Новороссийске. Такое решение было принято из соображений безопасности. «Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске», — рассказали в администрации Краснодарского края, сообщение опубликовано на официальном сайте. Решение было принято на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В других населенных пунктах также состоятся праздничные мероприятия: возложения цветов к мемориалам и концерты во дворах ветеранов. От традиционных парадов решили отказаться. Ранее Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» отменили в Курской области, передает телеканал 360. Губернатор Роман Старовойт рассказал, что «Бессмертный полк» можно провести в другом формате, например, вывесить фото ветеранов на окнах и балконах. Парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в городе-герое Новороссийске. Такое решение было принято из соображений безопасности. «Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске», — рассказали в администрации Краснодарского края, сообщение опубликовано на официальном сайте. Решение было принято на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В других населенных пунктах также состоятся праздничные мероприятия: возложения цветов к мемориалам и концерты во дворах ветеранов. От традиционных парадов решили отказаться. Ранее Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» отменили в Курской области, передает телеканал 360. Губернатор Роман Старовойт рассказал, что «Бессмертный полк» можно провести в другом формате, например, вывесить фото ветеранов на окнах и балконах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям