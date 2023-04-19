В Краснодарском крае Парад Победы проведут только в Новороссийске

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Парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, парад победы 9мая, парад победы, 9мая, ветераны
Парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в Новороссийске Фото:

Парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в городе-герое Новороссийске. Такое решение было принято из соображений безопасности.

«Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске», — рассказали в администрации Краснодарского края, сообщение опубликовано на официальном сайте. Решение было принято на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

В других населенных пунктах также состоятся праздничные мероприятия: возложения цветов к мемориалам и концерты во дворах ветеранов. От традиционных парадов решили отказаться.

Ранее Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» отменили в Курской области, передает телеканал 360. Губернатор Роман Старовойт рассказал, что «Бессмертный полк» можно провести в другом формате, например, вывесить фото ветеранов на окнах и балконах.

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Парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в городе-герое Новороссийске. Такое решение было принято из соображений безопасности. «Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске», — рассказали в администрации Краснодарского края, сообщение опубликовано на официальном сайте. Решение было принято на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В других населенных пунктах также состоятся праздничные мероприятия: возложения цветов к мемориалам и концерты во дворах ветеранов. От традиционных парадов решили отказаться. Ранее Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» отменили в Курской области, передает телеканал 360. Губернатор Роман Старовойт рассказал, что «Бессмертный полк» можно провести в другом формате, например, вывесить фото ветеранов на окнах и балконах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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