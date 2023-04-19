В Краснодарском крае Парад Победы проведут только в Новороссийске

Парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в городе-герое Новороссийске. Такое решение было принято из соображений безопасности.
«Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в городе-герое Новороссийске», — рассказали в администрации Краснодарского края, сообщение опубликовано на официальном сайте. Решение было принято на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба.
В других населенных пунктах также состоятся праздничные мероприятия: возложения цветов к мемориалам и концерты во дворах ветеранов. От традиционных парадов решили отказаться.
Ранее Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» отменили в Курской области, передает телеканал 360. Губернатор Роман Старовойт рассказал, что «Бессмертный полк» можно провести в другом формате, например, вывесить фото ветеранов на окнах и балконах.
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