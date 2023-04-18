Роспотребнадзор ХМАО заподозрили в утаивании статистики по ВИЧ

Роспотреб ХМАО заподозрили в сокрытии данных статистики по ВИЧ-инфекции и другим серьезным заболеваниям. Вице-спикер окружной думы Наталья Западнова на заседании комитета по социальному развитию раскритиковала отчет заместителя начальника управления Александра Казачинина из-за отсутствия статистики. Сам Казачинин не смог их предоставить, сообщает корреспондент URA.RU.
«У нас рост по ВИЧ. Вы об этом ничего не говорите. Сейчас по России статистика есть, у нас рост по 2022 году — вы тоже об этом ничего не говорите, как дела обстоят. Пандемия закончилась, у многих осложнения, а как увеличилась нагрузка на здравоохранение? Это сложная тема, а вы о ней молчите», — возмутилась Западнова.
Чиновник уточнил, что назвал только топ заболеваний. «Я не могу сейчас уточнить эту информацию, так как это не мой профиль. А так у нас и энтеровирусные инфекции, и полиомиелит, и клещевые инфекции. И ВИЧ тоже никуда не делся», — ответил Казачинин.
Западнова потребовала предоставить информацию к заседанию думы. Отчет о деятельности ведомства будет представлять депутатам руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева.
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