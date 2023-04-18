18 апреля 2023

В ХМАО снизились цены на бензин

Росстат: в ХМАО бензин подешевел за неделю на 0,2%
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ХМАО вошел в число пяти регионов РФ, где снизились цены на бензин Фото:

В ХМАО отмечено снижение стоимости бензина. Как сообщили в Росстате, за предыдущую неделю цены уменьшились на 0,2%.

«Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти регионах РФ. Более всего он подешевел в ХМАО — Югре на 0,2%», — указано на сайте Росстата.

Средняя цена бензина марка АИ-92 составила 44,16 рубля за литр. Литр топлива АИ-95 стоит 48,76 рубля.

Ранее сообщалось, что в нескольких муниципалитетах ХМАО подскочили цены на бензин. Максимальное повышение отмечено в Ханты-Мансийском районе.

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В ХМАО отмечено снижение стоимости бензина. Как сообщили в Росстате, за предыдущую неделю цены уменьшились на 0,2%. «Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти регионах РФ. Более всего он подешевел в ХМАО — Югре на 0,2%», — указано на сайте Росстата. Средняя цена бензина марка АИ-92 составила 44,16 рубля за литр. Литр топлива АИ-95 стоит 48,76 рубля. Ранее сообщалось, что в нескольких муниципалитетах ХМАО подскочили цены на бензин. Максимальное повышение отмечено в Ханты-Мансийском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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