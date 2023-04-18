В ХМАО снизились цены на бензин

ХМАО вошел в число пяти регионов РФ, где снизились цены на бензин
В ХМАО отмечено снижение стоимости бензина. Как сообщили в Росстате, за предыдущую неделю цены уменьшились на 0,2%.
«Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти регионах РФ. Более всего он подешевел в ХМАО — Югре на 0,2%», — указано на сайте Росстата.
Средняя цена бензина марка АИ-92 составила 44,16 рубля за литр. Литр топлива АИ-95 стоит 48,76 рубля.
Ранее сообщалось, что в нескольких муниципалитетах ХМАО подскочили цены на бензин. Максимальное повышение отмечено в Ханты-Мансийском районе.
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