В ХМАО снизились цены на бензин

Росстат: в ХМАО бензин подешевел за неделю на 0,2%

19 апреля 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

ХМАО вошел в число пяти регионов РФ, где снизились цены на бензин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО отмечено снижение стоимости бензина. Как сообщили в Росстате, за предыдущую неделю цены уменьшились на 0,2%. «Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти регионах РФ. Более всего он подешевел в ХМАО — Югре на 0,2%», — указано на сайте Росстата. Средняя цена бензина марка АИ-92 составила 44,16 рубля за литр. Литр топлива АИ-95 стоит 48,76 рубля. Ранее сообщалось, что в нескольких муниципалитетах ХМАО подскочили цены на бензин. Максимальное повышение отмечено в Ханты-Мансийском районе.

В ХМАО отмечено снижение стоимости бензина. Как сообщили в Росстате, за предыдущую неделю цены уменьшились на 0,2%. «Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти регионах РФ. Более всего он подешевел в ХМАО — Югре на 0,2%», — указано на сайте Росстата. Средняя цена бензина марка АИ-92 составила 44,16 рубля за литр. Литр топлива АИ-95 стоит 48,76 рубля. Ранее сообщалось, что в нескольких муниципалитетах ХМАО подскочили цены на бензин. Максимальное повышение отмечено в Ханты-Мансийском районе.