В США испытали ядерную ракету. Видео США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman 19 апреля 2023 в 22:30 Размер текста - 17 + США провели учебный пуск ядерной ракеты, сообщили на базе «Ванденберг» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск невооруженной ракеты призван продемонстрировать ядерную мощь Соединенных Штатов. «19 апреля провели оперативный испытательный пуск Minuteman III без боевой части, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны», — сообщили в пресс-релизе базы космических сил «Ванденберг». Текст опубликован на официальном сайте базы. Сообщается, что ракета пролетела над Тихим океаном почти семь тысяч километров. Предыдущий учебный пуск этой ракеты США провели в феврале. Пуск состоялся на базе космических сил в Калифорнии, передает RT. В США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск невооруженной ракеты призван продемонстрировать ядерную мощь Соединенных Штатов. «19 апреля провели оперативный испытательный пуск Minuteman III без боевой части, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны», — сообщили в пресс-релизе базы космических сил «Ванденберг». Текст опубликован на официальном сайте базы. Сообщается, что ракета пролетела над Тихим океаном почти семь тысяч километров. Предыдущий учебный пуск этой ракеты США провели в феврале. Пуск состоялся на базе космических сил в Калифорнии, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям