Baza: неизвестные похитили мать помощницы сенатора Совфеда

Неизвестные совершили похищение 76-летней матери помощницы сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной. Злоумышленники потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей.
«Мать Елены — 76-летняя Татьяна Григорьевна — похищена, и вернуть ее можно только за 2 миллиона рублей», — передает telegram-канал Baza. По данным издания, Елене Силкиной стали поступать звонки с неизвестных номеров с информацией о том, что ее мать похищена. Правоохранительные органы начали поисковые мероприятия, в ходе которых выяснилось, что последний раз мать Силкиной была замечена на вокзале. Однако, как выяснили сотрудники полиции, никаких билетов на самолет либо поезд женщина не приобретала.
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