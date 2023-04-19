Baza: неизвестные похитили мать помощницы сенатора Совфеда

19 апреля 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Злоумышленники требуют выкуп в размере двух миллионов рублей, сообщает Baza Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неизвестные совершили похищение 76-летней матери помощницы сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной. Злоумышленники потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей. «Мать Елены — 76-летняя Татьяна Григорьевна — похищена, и вернуть ее можно только за 2 миллиона рублей», — передает telegram-канал Baza. По данным издания, Елене Силкиной стали поступать звонки с неизвестных номеров с информацией о том, что ее мать похищена. Правоохранительные органы начали поисковые мероприятия, в ходе которых выяснилось, что последний раз мать Силкиной была замечена на вокзале. Однако, как выяснили сотрудники полиции, никаких билетов на самолет либо поезд женщина не приобретала.

Неизвестные совершили похищение 76-летней матери помощницы сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной. Злоумышленники потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей. «Мать Елены — 76-летняя Татьяна Григорьевна — похищена, и вернуть ее можно только за 2 миллиона рублей», — передает telegram-канал Baza. По данным издания, Елене Силкиной стали поступать звонки с неизвестных номеров с информацией о том, что ее мать похищена. Правоохранительные органы начали поисковые мероприятия, в ходе которых выяснилось, что последний раз мать Силкиной была замечена на вокзале. Однако, как выяснили сотрудники полиции, никаких билетов на самолет либо поезд женщина не приобретала.