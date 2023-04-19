19 апреля 2023

Baza: неизвестные похитили мать помощницы сенатора Совфеда

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Злоумышленники требуют выкуп в размере двух миллионов рублей, сообщает Baza Фото:

Неизвестные совершили похищение 76-летней матери помощницы сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной. Злоумышленники потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей.

«Мать Елены — 76-летняя Татьяна Григорьевна — похищена, и вернуть ее можно только за 2 миллиона рублей», — передает telegram-канал Baza. По данным издания, Елене Силкиной стали поступать звонки с неизвестных номеров с информацией о том, что ее мать похищена. Правоохранительные органы начали поисковые мероприятия, в ходе которых выяснилось, что последний раз мать Силкиной была замечена на вокзале. Однако, как выяснили сотрудники полиции, никаких билетов на самолет либо поезд женщина не приобретала.

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Неизвестные совершили похищение 76-летней матери помощницы сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной. Злоумышленники потребовали выкуп в размере двух миллионов рублей. «Мать Елены — 76-летняя Татьяна Григорьевна — похищена, и вернуть ее можно только за 2 миллиона рублей», — передает telegram-канал Baza. По данным издания, Елене Силкиной стали поступать звонки с неизвестных номеров с информацией о том, что ее мать похищена. Правоохранительные органы начали поисковые мероприятия, в ходе которых выяснилось, что последний раз мать Силкиной была замечена на вокзале. Однако, как выяснили сотрудники полиции, никаких билетов на самолет либо поезд женщина не приобретала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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