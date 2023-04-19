Рейсовый автобус, соединяющий Асбест и Заречный (Свердловская область), начнет курсировать с 1 мая, сообщили в пресс-службе мэрии Заречного. Рейсы будут выполняться утром, днем и вечером.
«С 1 мая стартует новый автобусный рейс №105 сообщением Асбест-Заречный. Утренний рейс из Заречного отправляется в 07:55, днем автобус будет отходить от автостанции в 15:25, вечером — в 18:50», — пишет пресс-служба Заречного в соцсети «ВКонтакте».
В Заречном автобус будет начинать движение от автостанции, а затем делать остановки на площади, улице Курчатова, около почты и на остановке «Гаи». Перевозчиком является ООО «Меридиан».
Ранее URA.RU писало, что между Асбестом и Заречным запустят новый автобусный маршрут. Как сообщал мэр Заречного Андрей Захарцев, такое решение принято по итогам голосования о необходимости введения рейса, соединяющего два уральских города.
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