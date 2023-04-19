19 апреля 2023

В мэрии рассказали, когда начнет курсировать автобус между Асбестом и Заречным. Фото

Новый автобус начнет курсировать между Асбестом и Заречным 1 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, пассажиры, паз, автобус на газу
Решение о запуске автобуса принято из-за просьб свердловчан Фото:

Рейсовый автобус, соединяющий Асбест и Заречный (Свердловская область), начнет курсировать с 1 мая, сообщили в пресс-службе мэрии Заречного. Рейсы будут выполняться утром, днем и вечером.

«С 1 мая стартует новый автобусный рейс №105 сообщением Асбест-Заречный. Утренний рейс из Заречного отправляется в 07:55, днем автобус будет отходить от автостанции в 15:25, вечером — в 18:50», — пишет пресс-служба Заречного в соцсети «ВКонтакте».

В Заречном автобус будет начинать движение от автостанции, а затем делать остановки на площади, улице Курчатова, около почты и на остановке «Гаи». Перевозчиком является ООО «Меридиан».

Ранее URA.RU писало, что между Асбестом и Заречным запустят новый автобусный маршрут. Как сообщал мэр Заречного Андрей Захарцев, такое решение принято по итогам голосования о необходимости введения рейса, соединяющего два уральских города.

Маршрут движения и полное расписание автобуса №105
Маршрут движения и полное расписание автобуса №105
Фото:

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Рейсовый автобус, соединяющий Асбест и Заречный (Свердловская область), начнет курсировать с 1 мая, сообщили в пресс-службе мэрии Заречного. Рейсы будут выполняться утром, днем и вечером. «С 1 мая стартует новый автобусный рейс №105 сообщением Асбест-Заречный. Утренний рейс из Заречного отправляется в 07:55, днем автобус будет отходить от автостанции в 15:25, вечером — в 18:50», — пишет пресс-служба Заречного в соцсети «ВКонтакте». В Заречном автобус будет начинать движение от автостанции, а затем делать остановки на площади, улице Курчатова, около почты и на остановке «Гаи». Перевозчиком является ООО «Меридиан». Ранее URA.RU писало, что между Асбестом и Заречным запустят новый автобусный маршрут. Как сообщал мэр Заречного Андрей Захарцев, такое решение принято по итогам голосования о необходимости введения рейса, соединяющего два уральских города.
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