Пермяк отсудил у мэрии компенсацию за сгоревшее аварийное жилье

Жилье частично пострадало из-за пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми через суд взыскал с мэрии города компенсацию за свою долю в частично сгоревшем доме. Здание было признано аварийным, поэтому пермяку была положена выплата за жилье, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда города.

«Внутренние потолки, полы, стропила, оконные рамы, электропроводка утрачены в связи с пожаром и обрушены, наружные стены имеют обугливание, жесткость сруба нарушена, а также фундамент имеет осадку», — говорится в решении. Истец потребовал взыскать в его пользу 275 тысяч рублей.

Как пояснил собственник, он владеет 1/132 доли жилого дома и земельным участком, который располагается рядом. После признания дома аварийным пермяк обратился в мэрию с заявлением о выплате 275 тысяч рублей за изымаемое помещение. Однако администрация отказала жителю города, и тогда пермяк обратился в суд. Там постановили заплатить собственнику 155 тысяч рублей за жилье.