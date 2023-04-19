ТАСС: атомный ракетный крейсер «Петр Великий» хотят вывести из ВМФ

20 апреля 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Вопрос о выведении крейсера из состава ВМФ находится в проработке, сообщил источник Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» намерены вывести из боевого состава Военно-морского флота РФ. Об этом заявил источник в военно-морской сфере. «В настоящее время вопрос о выведении „Петра Великого“ из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК „Адмирал Нахимов“ показал, что это очень затратно», — поделился информацией осведомленный источник, его слова приводит ТАСС. Агентство, однако, подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этих слов. Ранее из боевого состава ВМФ был выведен тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской». Кроме того, стало известно о пополнении отечественного флота тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. Они должны заступить на службу уже в этом году, сообщал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» намерены вывести из боевого состава Военно-морского флота РФ. Об этом заявил источник в военно-морской сфере. «В настоящее время вопрос о выведении „Петра Великого“ из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК „Адмирал Нахимов“ показал, что это очень затратно», — поделился информацией осведомленный источник, его слова приводит ТАСС. Агентство, однако, подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этих слов. Ранее из боевого состава ВМФ был выведен тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской». Кроме того, стало известно о пополнении отечественного флота тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. Они должны заступить на службу уже в этом году, сообщал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.