«Ведомости»: правительство одобрило продажу завода Volkswagen в РФ

20 апреля 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

Решение о продаже завода Volkswagen одобрило правительство Фото: Александр Константинов © URA.RU Российский завод Volkswagen, расположенный под Калугой, будет продан автодилерскому холдингу «Авилон». Решение одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Об этом сообщили источники, знакомые с этим решением. «Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой. Актив будет продан автодилерскому холдингу „Авилон“. Стоимость готовящейся сделки им не известна», — передает слова источников «Ведомости». Уточняется, что еще одним претендентом на приобретение активов концерна была российская компания АФК «Система». Завод Volkswagen в Калуге запустили в 2007 году в режиме крупноузловой сборки. Позже он заработал по полному циклу и на данный момент его мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. В марте появилась информация, что один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон» является основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге, пишет RT. В апреле стало известно, что автозавод Volkswagen в Калуге вновь может попасть под арест из-за иска ГАЗ, пишет MK .

Российский завод Volkswagen, расположенный под Калугой, будет продан автодилерскому холдингу «Авилон». Решение одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Об этом сообщили источники, знакомые с этим решением. «Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой. Актив будет продан автодилерскому холдингу „Авилон“. Стоимость готовящейся сделки им не известна», — передает слова источников «Ведомости». Уточняется, что еще одним претендентом на приобретение активов концерна была российская компания АФК «Система». Завод Volkswagen в Калуге запустили в 2007 году в режиме крупноузловой сборки. Позже он заработал по полному циклу и на данный момент его мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. В марте появилась информация, что один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон» является основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге, пишет RT. В апреле стало известно, что автозавод Volkswagen в Калуге вновь может попасть под арест из-за иска ГАЗ, пишет MK.