19 апреля 2023

«Ведомости»: правительство одобрило продажу завода Volkswagen в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, логотип, volkswagen, фольксваген
Решение о продаже завода Volkswagen одобрило правительство Фото:

Российский завод Volkswagen, расположенный под Калугой, будет продан автодилерскому холдингу «Авилон». Решение одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Об этом сообщили источники, знакомые с этим решением.

«Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой. Актив будет продан автодилерскому холдингу „Авилон“. Стоимость готовящейся сделки им не известна», — передает слова источников «Ведомости». Уточняется, что еще одним претендентом на приобретение активов концерна была российская компания АФК «Система».

Завод Volkswagen в Калуге запустили в 2007 году в режиме крупноузловой сборки. Позже он заработал по полному циклу и на данный момент его мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. В марте появилась информация, что один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон» является основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге, пишет RT. В апреле стало известно, что автозавод Volkswagen в Калуге вновь может попасть под арест из-за иска ГАЗ, пишет MK.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский завод Volkswagen, расположенный под Калугой, будет продан автодилерскому холдингу «Авилон». Решение одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Об этом сообщили источники, знакомые с этим решением. «Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой. Актив будет продан автодилерскому холдингу „Авилон“. Стоимость готовящейся сделки им не известна», — передает слова источников «Ведомости». Уточняется, что еще одним претендентом на приобретение активов концерна была российская компания АФК «Система». Завод Volkswagen в Калуге запустили в 2007 году в режиме крупноузловой сборки. Позже он заработал по полному циклу и на данный момент его мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. В марте появилась информация, что один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон» является основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге, пишет RT. В апреле стало известно, что автозавод Volkswagen в Калуге вновь может попасть под арест из-за иска ГАЗ, пишет MK.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...