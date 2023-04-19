«Ведомости»: правительство одобрило продажу завода Volkswagen в РФ

Российский завод Volkswagen, расположенный под Калугой, будет продан автодилерскому холдингу «Авилон». Решение одобрила правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Об этом сообщили источники, знакомые с этим решением.
«Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой. Актив будет продан автодилерскому холдингу „Авилон“. Стоимость готовящейся сделки им не известна», — передает слова источников «Ведомости». Уточняется, что еще одним претендентом на приобретение активов концерна была российская компания АФК «Система».
Завод Volkswagen в Калуге запустили в 2007 году в режиме крупноузловой сборки. Позже он заработал по полному циклу и на данный момент его мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. В марте появилась информация, что один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон» является основным претендентом на покупку завода Volkswagen в Калуге, пишет RT. В апреле стало известно, что автозавод Volkswagen в Калуге вновь может попасть под арест из-за иска ГАЗ, пишет
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