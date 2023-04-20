«Известия»: в России осталось 300 иномарок массового сегмента

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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, hyundai, creta
На всю страну осталось лишь 313 иностранных автомобилей, уточняют журналисты Фото:
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В России осталось чуть более 300 автомобилей марок Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai. Это общее количество автомобилей от всех дилеров. «Известия» приводят свою статистику, ссылаясь на сайты российских представительств иностранных автодилеров.

«Российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai на своих сайтах предлагают чуть более 300 таких машин. <…> На сайтах этих производителей подтверждается наличие на всю страну лишь 313 автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента», — отмечают авторы газеты «Известия». Тем не менее они подчеркивают, что если ссылаться на данные от ассоциации «Российские автомобильные дилеры», то количество иностранных автомобилей, которые можно приобрести в РФ, исчисляется всего несколькими десятками. Причем некоторых марок, в частности Renault, не осталось совсем.

Из дефицита иностранных автомобилей на отечественном рынке следует и рост цен на них. В настоящий момент базовую модель Kia Rio можно купить за 1,5 миллиона рублей, ранее она стоила примерно 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российский завод Volkswagen будет продан автодилерскому холдингу «Авилон». Ранее URA.RU приводило информацию о том, какие автомобили можно приобрести в РФ в 2023 году после ухода иностранных компаний с российского рынка.

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В России осталось чуть более 300 автомобилей марок Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai. Это общее количество автомобилей от всех дилеров. «Известия» приводят свою статистику, ссылаясь на сайты российских представительств иностранных автодилеров. «Российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai на своих сайтах предлагают чуть более 300 таких машин. <…> На сайтах этих производителей подтверждается наличие на всю страну лишь 313 автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента», — отмечают авторы газеты «Известия». Тем не менее они подчеркивают, что если ссылаться на данные от ассоциации «Российские автомобильные дилеры», то количество иностранных автомобилей, которые можно приобрести в РФ, исчисляется всего несколькими десятками. Причем некоторых марок, в частности Renault, не осталось совсем. Из дефицита иностранных автомобилей на отечественном рынке следует и рост цен на них. В настоящий момент базовую модель Kia Rio можно купить за 1,5 миллиона рублей, ранее она стоила примерно 900 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что российский завод Volkswagen будет продан автодилерскому холдингу «Авилон». Ранее URA.RU приводило информацию о том, какие автомобили можно приобрести в РФ в 2023 году после ухода иностранных компаний с российского рынка.
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