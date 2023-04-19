Свердловская область оказалась в лидерах по выполнению главного задания Путина

Министр энергетики Новак похвалил свердловчан за выполнение задания Путина по социальной газификации

20 апреля 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

В регионе расширяют категории граждан, которые могут претендовать на бесплатную газификацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская область оказалась в числе лидеров среди регионов по тому, как выполняется поручение президента РФ Владимира Путина о социальной газификации. Об этом заявил министр энергетики страны Александр Новак в ходе совещания с членами правительства РФ, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Хотел бы также отметить, что отдельные регионы помогают дополнительно еще порядка 20 категориям граждан из своих региональных бюджетов […] В ряде субъектов предоставляются меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также членам их семей. Здесь регионами-лидерами по оказанию мер поддержки являются Ленинградская область, Владимирская, Челябинская, Тюменская, Свердловская, Сахалинская области, а также республики Саха (Якутия) и Алтай», — отметил Новак. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял губернатор Евгений Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов.

Свердловская область оказалась в числе лидеров среди регионов по тому, как выполняется поручение президента РФ Владимира Путина о социальной газификации. Об этом заявил министр энергетики страны Александр Новак в ходе совещания с членами правительства РФ, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Хотел бы также отметить, что отдельные регионы помогают дополнительно еще порядка 20 категориям граждан из своих региональных бюджетов […] В ряде субъектов предоставляются меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также членам их семей. Здесь регионами-лидерами по оказанию мер поддержки являются Ленинградская область, Владимирская, Челябинская, Тюменская, Свердловская, Сахалинская области, а также республики Саха (Якутия) и Алтай», — отметил Новак. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял губернатор Евгений Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов.