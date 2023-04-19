Свердловский подросток рассказал, зачем 8-летнего мальчика скинули в выгребную яму

Повисшего в выгребной яме свердловского мальчика били бутылкой по пальцам

20 апреля 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

В селе Ключи 10-летний и 13-летний подростки скинули в уличный туалет более младшего товарища Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из участников конфликта, во время которого 8-летнего мальчика в селе Ключи (Свердловская область) скинули в уличный туалет, рассказал, что ведущую роль играл 10-летний Женя (имя изменено, — прим. ред). Он поделился, что ребенка заставили залезть в выгребную яму, а когда он держался, чтобы не упасть, его ударили бутылкой по пальцам. «Олег столкнул с гаража, начал бить, ногой пинал. Я его [пострадавшего] только один раз ударил тихонько. Потом мы начали закидывать его снежками, затем друг сказал, мы его в туалет скинем. Повел, он [мальчик] начал висеть на одной руке, Олег бутылкой по пальцам его ударил, и он упал. Потом пытались его достать, но он не мог вылезти. Потом побоялись рассказывать родителям», — поделился 13-летний участник конфликта Глеб с журналистами «Четвертого канала». Мама пострадавшего мальчика написала заявление в полицию. Уголовное дело возбуждено не было из-за юного возраста школьников. Глеба могут направить в специальную школу для малолетних правонарушителей, а 10-летнему Жене попасть туда не удастся, потому что он слишком мал. Причину своих действий Глеб и Женя назвать не смогли. Для пострадавшего Вити разработана программа реабилитации.

Один из участников конфликта, во время которого 8-летнего мальчика в селе Ключи (Свердловская область) скинули в уличный туалет, рассказал, что ведущую роль играл 10-летний Женя (имя изменено, — прим. ред). Он поделился, что ребенка заставили залезть в выгребную яму, а когда он держался, чтобы не упасть, его ударили бутылкой по пальцам. «Олег столкнул с гаража, начал бить, ногой пинал. Я его [пострадавшего] только один раз ударил тихонько. Потом мы начали закидывать его снежками, затем друг сказал, мы его в туалет скинем. Повел, он [мальчик] начал висеть на одной руке, Олег бутылкой по пальцам его ударил, и он упал. Потом пытались его достать, но он не мог вылезти. Потом побоялись рассказывать родителям», — поделился 13-летний участник конфликта Глеб с журналистами «Четвертого канала». Мама пострадавшего мальчика написала заявление в полицию. Уголовное дело возбуждено не было из-за юного возраста школьников. Глеба могут направить в специальную школу для малолетних правонарушителей, а 10-летнему Жене попасть туда не удастся, потому что он слишком мал. Причину своих действий Глеб и Женя назвать не смогли. Для пострадавшего Вити разработана программа реабилитации.