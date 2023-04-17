Свердловские школьники избили палками и камнями восьмилетнего мальчика

Уголовное дело по факту возбуждено не было из-за юного возраста школьников Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Артемовске (Свердловская область) двое школьников возраста 13 и 10 лет издевались над восьмилетним мальчиком палками и камнями. Уголовное дело возбуждать на детей не стали, так как они не достигли возраста уголовной ответственности.

«13-летний Глеб Б. и 10-летний Женя М., решили поиздеваться над 8-летним Витей Б. (все имена изменены — ред). Двое парней за гаражами сначала попытались надругаться над Витей с помощью деревянного предмета, а потом потащили к нужнику неподалеку. Там били его палками и камнями, а потом затолкали в дыру с отходами», — пишет издание «Егоршские вести». Восьмилетнему удалось вылезти из ямы и добраться до дома, где рассказал о произошедшем матери. После чего дело дошло до правоохранительных органов и полиции.

Уголовное дело возбуждено не было из-за юного возраста школьников. Глеба могут направить в специальную школу для малолетних правонарушителей, а 10-летнему Жене попасть туда не удастся, потому что он слишком мал. Причину своих действий Глеб и Женя назвать не смогли. Для пострадавшего Вити разработана программа реабилитации.

Корреспондент URA.RU обратился в ГУ МВД по Свердловской области. В настоящее время ответ получить не удалось.