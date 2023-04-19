Дорогу в Свердловской области затянуло едким дымом

Трассу Р-351 в районе Верхнего Дуброво (Свердловская область) заволокло густым дымом из-за лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщили в диспетчерской службе «Уралуправтодора».
«Видимость на трассе Р-351 Екатеринбург—Тюмень сохраняется в районе 100 метров. Выставлены знаки ограничения скорости 50 километров в час», — сообщил диспетчер.
Сотрудники «Уралуправтодора» связались с представителями экстренных служб. Оповещены спасатели МЧС и инспекторы ГИБДД. Тушением лесного пожара в районе Верхнего Дуброво занимается Авиалесоохрана. Первые сообщения о возгораниях в этом районе поступали 11 апреля, когда трассу Р-351 заволокло дымом.
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