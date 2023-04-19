Курганскому хакеру вынесли приговор за взлом сайтов чиновников

20 апреля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Суд вынес приговор курганскому хакеру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Щучанского округа (Курганская область) признан виновным в попытке установки вредоносных программ на сайты органов власти. Об этом рассказали в прокуратуре Курганской области. «Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации) <…> осуществил воздействие на интернет-сайты, принадлежащие органам власти», — раскрыли подробности дела в прокуратуре. Молодой человек получил наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Суд установил, что молодой человек поставил на свой компьютер вредоносную программу. В феврале 2021 года он с ее помощью проник на сайты органов власти в Саратове и Калуге, но причинить особого вреда не сумел. Мужчина согласился с предъявленным обвинением. Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники УФСБ установили факт воздействия курганцем на сайты органов власти. Мужчине грозило до четырех лет лишения свободы.

Житель Щучанского округа (Курганская область) признан виновным в попытке установки вредоносных программ на сайты органов власти. Об этом рассказали в прокуратуре Курганской области. «Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации) <…> осуществил воздействие на интернет-сайты, принадлежащие органам власти», — раскрыли подробности дела в прокуратуре. Молодой человек получил наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Суд установил, что молодой человек поставил на свой компьютер вредоносную программу. В феврале 2021 года он с ее помощью проник на сайты органов власти в Саратове и Калуге, но причинить особого вреда не сумел. Мужчина согласился с предъявленным обвинением. Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники УФСБ установили факт воздействия курганцем на сайты органов власти. Мужчине грозило до четырех лет лишения свободы.