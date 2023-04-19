19 апреля 2023

Курганскому хакеру вынесли приговор за взлом сайтов чиновников

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Суд вынес приговор курганскому хакеру Фото:

Житель Щучанского округа (Курганская область) признан виновным в попытке установки вредоносных программ на сайты органов власти. Об этом рассказали в прокуратуре Курганской области.

«Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации) <…> осуществил воздействие на интернет-сайты, принадлежащие органам власти», — раскрыли подробности дела в прокуратуре. Молодой человек получил наказание в виде 1,5 года ограничения свободы.

Суд установил, что молодой человек поставил на свой компьютер вредоносную программу. В феврале 2021 года он с ее помощью проник на сайты органов власти в Саратове и Калуге, но причинить особого вреда не сумел.

Мужчина согласился с предъявленным обвинением. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники УФСБ установили факт воздействия курганцем на сайты органов власти. Мужчине грозило до четырех лет лишения свободы.

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Житель Щучанского округа (Курганская область) признан виновным в попытке установки вредоносных программ на сайты органов власти. Об этом рассказали в прокуратуре Курганской области. «Признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации) <…> осуществил воздействие на интернет-сайты, принадлежащие органам власти», — раскрыли подробности дела в прокуратуре. Молодой человек получил наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Суд установил, что молодой человек поставил на свой компьютер вредоносную программу. В феврале 2021 года он с ее помощью проник на сайты органов власти в Саратове и Калуге, но причинить особого вреда не сумел. Мужчина согласился с предъявленным обвинением. Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники УФСБ установили факт воздействия курганцем на сайты органов власти. Мужчине грозило до четырех лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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