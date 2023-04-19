Акция «Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в новом формате

Организаторы предлагают новые форматы акции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени смогут почтить память воевавших предков, разместив их фотографии на специальной онлайн-платформе или прикрепив на грудь бейдж с изображением родственника. Такую альтернативу предложили организаторы шествия «Бессмертный полк». В этом году традиционную акцию отменили по всем городам России.

«Устроитель шествия Геннадий Иванов предлагает 9 мая прикрепить на грудь небольшие бейджи с изображением воевавшего предка. Также фото своего героя можно разместить на онлайн-портале moypolk.ru», — передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной новому формату проведения акции «Бессмертный полк». Каждое фото, размещенное на портале, будет транслироваться в формате видеопотока во время парада.

Галина Валуева, руководитель исполкома регионального отделения «Бессмертный полк», призвала создать футболки с изображением героев войны и носить их в праздничные дни. Сделать фото с обрамлением и оформлением можно на сайте polkrf.ru.

Геннадий Иванов также предложил разместить фото павших солдат на лобовом стекле автомобиля. «Я с 2013 года пытаюсь этот формат ввести, но до настоящего момента не получалось. Я считаю, что фото героев уместно размещать на заднее стекло или боковые пассажирские стекла. В этом году меня поддержали в этом», — рассказал Иванов.

Кроме того, акцию планируют распространить и по соцсетям. Каждый желающий может разместить на аватарке фото воевавшего предка и в отдельном посте рассказать его историю.

В этом году организаторы акции «Бессмертный полк» решили отменить традиционное шествие. Вместо него будут введены новые форматы мероприятий. Ранее в очном формате мероприятие отменяли из-за ковидных ограничений.