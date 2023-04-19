19 апреля 2023

В Челябинскую область завезли свыше 370 тысяч тонн товаров из Китая

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Товарооборот между странами показал рекордные показатели Фото:
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В Челябинскую область за 2022 год завезли свыше 370 тысяч тонн товаров из Китайской народной республики (КНР). Об этом сообщил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев на заседании Совета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

«Сравнивая периоды 2021 и 2022 годов, по импортной составляющей в отношении товаров, перемещенных из Китая, участниками Челябинской области, количество таможенных деклараций увеличилось на 64%. Ввезено товаров весом более 370 тысяч тонн, что на 90% больше 2021 года», — приводит слова начальника таможни пресс-служба ведомства.

По словам Пономарева, товарооборот между Россией и КНР в 2022 году достиг рекордных показателей. Страны продали друг другу товаров на 190 млрд долларов. Это свидетельствует о провале стран Запада ослабить российскую экономику с помощью санкций.

В настоящее время страны Запада и Евросоюза продолжают вводить санкции в отношении России. Таким образом они пытаются ослабить экономические показатели страны. В текущей ситуации правительство РФ приняло решение переориентировать внешнеэкономическую деятельность и торговые приоритеты на страны Азии.

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В Челябинскую область за 2022 год завезли свыше 370 тысяч тонн товаров из Китайской народной республики (КНР). Об этом сообщил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев на заседании Совета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. «Сравнивая периоды 2021 и 2022 годов, по импортной составляющей в отношении товаров, перемещенных из Китая, участниками Челябинской области, количество таможенных деклараций увеличилось на 64%. Ввезено товаров весом более 370 тысяч тонн, что на 90% больше 2021 года», — приводит слова начальника таможни пресс-служба ведомства. По словам Пономарева, товарооборот между Россией и КНР в 2022 году достиг рекордных показателей. Страны продали друг другу товаров на 190 млрд долларов. Это свидетельствует о провале стран Запада ослабить российскую экономику с помощью санкций. В настоящее время страны Запада и Евросоюза продолжают вводить санкции в отношении России. Таким образом они пытаются ослабить экономические показатели страны. В текущей ситуации правительство РФ приняло решение переориентировать внешнеэкономическую деятельность и торговые приоритеты на страны Азии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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