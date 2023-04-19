В Челябинскую область завезли свыше 370 тысяч тонн товаров из Китая

В Челябинскую область за 2022 год завезли свыше 370 тысяч тонн товаров из Китайской народной республики (КНР). Об этом сообщил начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев на заседании Совета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
«Сравнивая периоды 2021 и 2022 годов, по импортной составляющей в отношении товаров, перемещенных из Китая, участниками Челябинской области, количество таможенных деклараций увеличилось на 64%. Ввезено товаров весом более 370 тысяч тонн, что на 90% больше 2021 года», — приводит слова начальника таможни пресс-служба ведомства.
По словам Пономарева, товарооборот между Россией и КНР в 2022 году достиг рекордных показателей. Страны продали друг другу товаров на 190 млрд долларов. Это свидетельствует о провале стран Запада ослабить российскую экономику с помощью санкций.
В настоящее время страны Запада и Евросоюза продолжают вводить санкции в отношении России. Таким образом они пытаются ослабить экономические показатели страны. В текущей ситуации правительство РФ приняло решение переориентировать внешнеэкономическую деятельность и торговые приоритеты на страны Азии.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.