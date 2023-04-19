19 апреля 2023

«Газпром» продает складской комплекс в ХМАО на берегу Оби

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, речпорт, нефтеюганск, обь, речной порт, Юганская Обь
Начальная цена складского комплекса — более 10 млн рублей Фото:

«Газпром» выставил на торги складской комплекс с площадкой для сухогрузов в поселке Андра Октябрьского района ХМАО. Продавец сообщил URA.RU, что начальная цена объекта на аукционе — более 10 млн рублей.

«В комплекс входят здания и сооружения, предназначенные для хранения и организации погрузочно-разгрузочных работ. Начальная цена торгов — 10 418 740 рублей», — рассказал продавец.

На территории комплекса расположены три склада общей площадью более 1600 квадратных метров и грузовые площадки. Территория площадки для сухогрузов составляет порядка трех тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.

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«Газпром» выставил на торги складской комплекс с площадкой для сухогрузов в поселке Андра Октябрьского района ХМАО. Продавец сообщил URA.RU, что начальная цена объекта на аукционе — более 10 млн рублей. «В комплекс входят здания и сооружения, предназначенные для хранения и организации погрузочно-разгрузочных работ. Начальная цена торгов — 10 418 740 рублей», — рассказал продавец. На территории комплекса расположены три склада общей площадью более 1600 квадратных метров и грузовые площадки. Территория площадки для сухогрузов составляет порядка трех тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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