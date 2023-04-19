«Газпром» продает складской комплекс в ХМАО на берегу Оби

20 апреля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Начальная цена складского комплекса — более 10 млн рублей Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU «Газпром» выставил на торги складской комплекс с площадкой для сухогрузов в поселке Андра Октябрьского района ХМАО. Продавец сообщил URA.RU, что начальная цена объекта на аукционе — более 10 млн рублей. «В комплекс входят здания и сооружения, предназначенные для хранения и организации погрузочно-разгрузочных работ. Начальная цена торгов — 10 418 740 рублей», — рассказал продавец. На территории комплекса расположены три склада общей площадью более 1600 квадратных метров и грузовые площадки. Территория площадки для сухогрузов составляет порядка трех тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.

«Газпром» выставил на торги складской комплекс с площадкой для сухогрузов в поселке Андра Октябрьского района ХМАО. Продавец сообщил URA.RU, что начальная цена объекта на аукционе — более 10 млн рублей. «В комплекс входят здания и сооружения, предназначенные для хранения и организации погрузочно-разгрузочных работ. Начальная цена торгов — 10 418 740 рублей», — рассказал продавец. На территории комплекса расположены три склада общей площадью более 1600 квадратных метров и грузовые площадки. Территория площадки для сухогрузов составляет порядка трех тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.