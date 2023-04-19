Житель Тюменской области рассылал порно детям

20 апреля 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Мужчина в социальных сетях рассылал порноснимки детям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Ишима (Тюменская область) рассылал несовершеннолетним порнографические материалы и просил их взамен присылать ему свои фото. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. «Житель Ишима с целью удовлетворения своей половой страсти, а также с целью вызвать интерес к сексуальным отношениям, вел переписку в социальной сети с тремя несовершеннолетними. Он отправлял им фото обнаженных частей женского и мужского тела и половых взаимоотношений между мужчиной и женщиной, а также просил детей присылать ему снимки своих частей тела», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Одна из девочек рассказала родителям о происходящем, они обратились в полицию. 28-летнего мужчину нашли и задержали: в суде он признал свою вину и частично возместил пострадавшим моральный вред. По итогу ишимец получил наказание в виде лишения свободы. Шесть лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Житель Ишима (Тюменская область) рассылал несовершеннолетним порнографические материалы и просил их взамен присылать ему свои фото. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. «Житель Ишима с целью удовлетворения своей половой страсти, а также с целью вызвать интерес к сексуальным отношениям, вел переписку в социальной сети с тремя несовершеннолетними. Он отправлял им фото обнаженных частей женского и мужского тела и половых взаимоотношений между мужчиной и женщиной, а также просил детей присылать ему снимки своих частей тела», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Одна из девочек рассказала родителям о происходящем, они обратились в полицию. 28-летнего мужчину нашли и задержали: в суде он признал свою вину и частично возместил пострадавшим моральный вред. По итогу ишимец получил наказание в виде лишения свободы. Шесть лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.