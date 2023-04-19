19 апреля 2023

Житель Тюменской области рассылал порно детям

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Мужчина в социальных сетях рассылал порноснимки детям Фото:

Житель Ишима (Тюменская область) рассылал несовершеннолетним порнографические материалы и просил их взамен присылать ему свои фото. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда.

«Житель Ишима с целью удовлетворения своей половой страсти, а также с целью вызвать интерес к сексуальным отношениям, вел переписку в социальной сети с тремя несовершеннолетними. Он отправлял им фото обнаженных частей женского и мужского тела и половых взаимоотношений между мужчиной и женщиной, а также просил детей присылать ему снимки своих частей тела», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Одна из девочек рассказала родителям о происходящем, они обратились в полицию. 28-летнего мужчину нашли и задержали: в суде он признал свою вину и частично возместил пострадавшим моральный вред.

По итогу ишимец получил наказание в виде лишения свободы. Шесть лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

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Житель Ишима (Тюменская область) рассылал несовершеннолетним порнографические материалы и просил их взамен присылать ему свои фото. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. «Житель Ишима с целью удовлетворения своей половой страсти, а также с целью вызвать интерес к сексуальным отношениям, вел переписку в социальной сети с тремя несовершеннолетними. Он отправлял им фото обнаженных частей женского и мужского тела и половых взаимоотношений между мужчиной и женщиной, а также просил детей присылать ему снимки своих частей тела», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Одна из девочек рассказала родителям о происходящем, они обратились в полицию. 28-летнего мужчину нашли и задержали: в суде он признал свою вину и частично возместил пострадавшим моральный вред. По итогу ишимец получил наказание в виде лишения свободы. Шесть лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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