В Екатеринбурге выпали снежные осадки при плюсовой температуре
В Екатеринбурге выпал снег, при этом температура воздуха в городе составляет +7 градусов. Видео с осадками с URA.RU делятся читатели.
«Собирались тучи, думал, что будет дождь. А начался снег! За окном семь градусов тепла, хлопья огромные», — поделился читатель.
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