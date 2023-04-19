19 апреля 2023

Екатеринбург засыпает снегом в +7 градусов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге выпали снежные осадки при плюсовой температуре
В Екатеринбурге выпали снежные осадки при плюсовой температуре Фото:

В Екатеринбурге выпал снег, при этом температура воздуха в городе составляет +7 градусов. Видео с осадками с URA.RU делятся читатели.

«Собирались тучи, думал, что будет дождь. А начался снег! За окном семь градусов тепла, хлопья огромные», — поделился читатель.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют появление снежного циклона в Свердловской области. Утром 20 апреля снежные осадки обещали в Артинском, Нижнесергинском, Ревдинском, Полевском и Сысертском районах.

На дорогах из-за снега образовывается слякоть
На дорогах из-за снега образовывается слякоть
Фото:
Екатеринбуржцы прячутся под зонтами
Екатеринбуржцы прячутся под зонтами
Фото:

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В Екатеринбурге выпал снег, при этом температура воздуха в городе составляет +7 градусов. Видео с осадками с URA.RU делятся читатели. «Собирались тучи, думал, что будет дождь. А начался снег! За окном семь градусов тепла, хлопья огромные», — поделился читатель. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют появление снежного циклона в Свердловской области. Утром 20 апреля снежные осадки обещали в Артинском, Нижнесергинском, Ревдинском, Полевском и Сысертском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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