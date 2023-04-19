Фигурантке дела пермской банды судебных приставов вновь вынесли приговор

20 апреля 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Александре Мардановой назначено 5,5 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья В Перми повторно оглашен приговор в отношении одной из главных фигурантов громкого уголовного дела приставов Александры Мардановой. Экс-сотрудница регионального управления ФССП отправится в колонию общего режима. «20 апреля в Мотовилихинском районном суде во второй раз вынесли приговор бывшему старшему приставу Александре Мардановой. Ее снова признали виновной, назначив наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 3,5 млн рублей», — пишет Properm. Также Марданова лишена классного чина «советник юстиции третьего класса», ей запрещено занимать должности на госслужбе на срок шесть лет. Марданова была взята под стражу в зале суда. URA.RU рассказывало, что бывшая подчиненная главного судебного пристава Прикамья Александра Кожекникова проходила обвиняемой сразу по нескольким эпизодам. В декабре 2022 года суд признал ее виновной во взятках и незаконном обналичивании денег и назначил наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Свою вину в содеянном она полностью признала и сотрудничала со следствием. Отменить приговор Мардановой и отправить дело на новое рассмотрение суд просило гособвинение.

В Перми повторно оглашен приговор в отношении одной из главных фигурантов громкого уголовного дела приставов Александры Мардановой. Экс-сотрудница регионального управления ФССП отправится в колонию общего режима. «20 апреля в Мотовилихинском районном суде во второй раз вынесли приговор бывшему старшему приставу Александре Мардановой. Ее снова признали виновной, назначив наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 3,5 млн рублей», — пишет Properm. Также Марданова лишена классного чина «советник юстиции третьего класса», ей запрещено занимать должности на госслужбе на срок шесть лет. Марданова была взята под стражу в зале суда. URA.RU рассказывало, что бывшая подчиненная главного судебного пристава Прикамья Александра Кожекникова проходила обвиняемой сразу по нескольким эпизодам. В декабре 2022 года суд признал ее виновной во взятках и незаконном обналичивании денег и назначил наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Свою вину в содеянном она полностью признала и сотрудничала со следствием. Отменить приговор Мардановой и отправить дело на новое рассмотрение суд просило гособвинение.