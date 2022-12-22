Суд вынес приговор фигурантке дела пермской банды судебных приставов

23 декабря 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Приговор вынес Мотовилихинский районный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья Пермская экс-руководитель отдела судебных приставов Александра Марданова признана виновной во взятках и незаконном обналичивании денег и отправится в колонию. Соответствующий приговор вынес Мотовилихинский районный суд, передает корреспондент URA.RU. «Признать Марданову Александру Сергеевну виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима. Взять Марданову под стражу в зале суда и поместить под стражу до вступления приговора в законную силу», — озвучил свое решение судья. Помимо отбывания наказания в тюрьме, женщина будет обязана выплатить штраф в 3,5 млн рублей. Марданова также лишена классного чина советника юстиции третьего класса. В структуре УФССП Марданова проработала семь лет, за это время она от простого пристава-исполнителя доросла до начальника районного отдела. Вступая в сговор с главным региональным приставом Игорем Кожевниковым, она надеялась, что станет его заместителем, если будет помогать ему в незаконном обналичивании денег. Когда преступная деятельность вскрылась, чиновница стала активно сотрудничать со следствием и дала показания против своего бывшего руководителя, чье уголовное дело сейчас рассматривает Пермский районный суд. Речь идет о 40 преступных эпизодах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская экс-руководитель отдела судебных приставов Александра Марданова признана виновной во взятках и незаконном обналичивании денег и отправится в колонию. Соответствующий приговор вынес Мотовилихинский районный суд, передает корреспондент URA.RU. «Признать Марданову Александру Сергеевну виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима. Взять Марданову под стражу в зале суда и поместить под стражу до вступления приговора в законную силу», — озвучил свое решение судья. Помимо отбывания наказания в тюрьме, женщина будет обязана выплатить штраф в 3,5 млн рублей. Марданова также лишена классного чина советника юстиции третьего класса. В структуре УФССП Марданова проработала семь лет, за это время она от простого пристава-исполнителя доросла до начальника районного отдела. Вступая в сговор с главным региональным приставом Игорем Кожевниковым, она надеялась, что станет его заместителем, если будет помогать ему в незаконном обналичивании денег. Когда преступная деятельность вскрылась, чиновница стала активно сотрудничать со следствием и дала показания против своего бывшего руководителя, чье уголовное дело сейчас рассматривает Пермский районный суд. Речь идет о 40 преступных эпизодах.