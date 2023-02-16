Прокурор просит отменить приговор фигурантке дела пермской банды судебных приставов

Прокурор хочет нового рассмотрения дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Гособвинение просит отменить приговор бывшей начальнице отдела пермского УФССП Александре Мардановой, осужденной за взятки. Дело необходимо направить на новое рассмотрение, считает прокуратура. Позицию ведомства озвучил председатель судебной коллегии Дмитрий Отинов во время заседания по апелляционной жалобе в Пермском краевом суде.

«Судом нарушен принцип индивидуализации преступлений. Считаем, что приговор нужно отменить полностью и направить на новое рассмотрение в тот же суд, но с другим судейским составом», — зачитал Отинов.

Адвокат Мардановой Виктор Федотов считает, что в пересмотре дела нет необходимости. По его мнению, апелляционная инстанция может урегулировать все, что не устраивает прокурора. Сам Федотов заявил, что конфискация имущества была проведена некорректно, он также просит отменить штраф в 3,5 млн рублей, смягчить для экс-пристава наказание и предоставить отсрочку до исполнения ее младшей дочери 14 лет.

Марданова семь лет проработала в УФССП. Она устроилась простым приставом и доросла до начальника отдела. В процессе работы женщина договорилась со своим руководителем Игорем Кожевниковым об обналичивании средств у различных юридических лиц за процент от общей суммы денег. После того, как незаконная деятельность была раскрыта, Марданова стала активно сотрудничать со следствием и дала признательные показания. Мотовилихинский районный суд приговорил ее к шести годам заключения.