У прокуратуры ХМАО появились претензии к аэропорту из-за вредных выбросов

Сургутская транспортная прокуратура предъявила претензии к аэропорту в Белоярском (ХМАО) из-за нарушения законодательства об охране окружающей среды. В telegram-канале ведомства указано, что аэровокзал не задокументировал источники вредных выбросов, а бытовые отходы утилизируются не по правилам.
«Установлено, что в нарушение требований законодательства находящиеся в аэропорту стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не поставлены на учет как объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. На территории аэропорта не определен оптимальный способ обращения с отходами различного вида, отсутствует паспортизация отходов I—IV классов опасности», — указано в сообщении.
Прокуратура потребовала устранить нарушения. Ответственные за экологическую безопасность аэропорта сотрудники понесли дисциплинарное наказание.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения требований безопасности в аэропорту Белоярского. В аэровокзале на линию выпускали незарегистрированный транспорт.
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