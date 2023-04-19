19 апреля 2023

У прокуратуры ХМАО появились претензии к аэропорту из-за вредных выбросов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 3. Нижневартовск, аэропорт, терминал, аэропорт нижневартовск
В аэропорту Белоярского обнаружили неучтенные источники вредных выбросов Фото:

Сургутская транспортная прокуратура предъявила претензии к аэропорту в Белоярском (ХМАО) из-за нарушения законодательства об охране окружающей среды. В telegram-канале ведомства указано, что аэровокзал не задокументировал источники вредных выбросов, а бытовые отходы утилизируются не по правилам.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства находящиеся в аэропорту стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не поставлены на учет как объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. На территории аэропорта не определен оптимальный способ обращения с отходами различного вида, отсутствует паспортизация отходов I—IV классов опасности», — указано в сообщении.

Прокуратура потребовала устранить нарушения. Ответственные за экологическую безопасность аэропорта сотрудники понесли дисциплинарное наказание.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения требований безопасности в аэропорту Белоярского. В аэровокзале на линию выпускали незарегистрированный транспорт.

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Сургутская транспортная прокуратура предъявила претензии к аэропорту в Белоярском (ХМАО) из-за нарушения законодательства об охране окружающей среды. В telegram-канале ведомства указано, что аэровокзал не задокументировал источники вредных выбросов, а бытовые отходы утилизируются не по правилам. «Установлено, что в нарушение требований законодательства находящиеся в аэропорту стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не поставлены на учет как объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. На территории аэропорта не определен оптимальный способ обращения с отходами различного вида, отсутствует паспортизация отходов I—IV классов опасности», — указано в сообщении. Прокуратура потребовала устранить нарушения. Ответственные за экологическую безопасность аэропорта сотрудники понесли дисциплинарное наказание. Ранее URA.RU писало, что прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения требований безопасности в аэропорту Белоярского. В аэровокзале на линию выпускали незарегистрированный транспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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