19 апреля 2023

Губернатор Шумков раскритиковал чиновников, которые срывают стройки

© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Шумков раскритиковал чиновников, которые затягивают стройки Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал муниципальных заказчиков за то, что они затягивают стройки и надеются, что их проблемы будет решать правительство. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Есть ряд внутренних вопросов по качеству работы муниципальных заказчиков. Низкий уровень рабочей дисциплины, плохое качество управления проектами сохраняются в нескольких муниципальных администрациях. Из-за этого несложные задания, вроде строительства дорог, небольших социальных, линейных объектов, превращаются в многолетнюю эпопею с обязательной маетой и перекладыванием ответственности. В итоге простейшее проектирование может идти годами», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что такие заказчики, как правило, осознанно затягивают новое строительство в муниципалитете, делая его проблемой тех, кто выделяет деньги и оказывает помощь по ключевым вопросам. «Постоянный поиск виноватых с заламыванием рук лишь подчеркивает то, что отдельные главы и их сотрудники так и не поняли суть, специфику и значимость этой работы», — добавил Шумков.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал муниципальных заказчиков за то, что они затягивают стройки и надеются, что их проблемы будет решать правительство. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Есть ряд внутренних вопросов по качеству работы муниципальных заказчиков. Низкий уровень рабочей дисциплины, плохое качество управления проектами сохраняются в нескольких муниципальных администрациях. Из-за этого несложные задания, вроде строительства дорог, небольших социальных, линейных объектов, превращаются в многолетнюю эпопею с обязательной маетой и перекладыванием ответственности. В итоге простейшее проектирование может идти годами», — написал Шумков. Губернатор отметил, что такие заказчики, как правило, осознанно затягивают новое строительство в муниципалитете, делая его проблемой тех, кто выделяет деньги и оказывает помощь по ключевым вопросам. «Постоянный поиск виноватых с заламыванием рук лишь подчеркивает то, что отдельные главы и их сотрудники так и не поняли суть, специфику и значимость этой работы», — добавил Шумков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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