Губернатор Шумков раскритиковал чиновников, которые срывают стройки

20 апреля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Шумков раскритиковал чиновников, которые затягивают стройки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал муниципальных заказчиков за то, что они затягивают стройки и надеются, что их проблемы будет решать правительство. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Есть ряд внутренних вопросов по качеству работы муниципальных заказчиков. Низкий уровень рабочей дисциплины, плохое качество управления проектами сохраняются в нескольких муниципальных администрациях. Из-за этого несложные задания, вроде строительства дорог, небольших социальных, линейных объектов, превращаются в многолетнюю эпопею с обязательной маетой и перекладыванием ответственности. В итоге простейшее проектирование может идти годами», — написал Шумков. Губернатор отметил, что такие заказчики, как правило, осознанно затягивают новое строительство в муниципалитете, делая его проблемой тех, кто выделяет деньги и оказывает помощь по ключевым вопросам. «Постоянный поиск виноватых с заламыванием рук лишь подчеркивает то, что отдельные главы и их сотрудники так и не поняли суть, специфику и значимость этой работы», — добавил Шумков.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал муниципальных заказчиков за то, что они затягивают стройки и надеются, что их проблемы будет решать правительство. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Есть ряд внутренних вопросов по качеству работы муниципальных заказчиков. Низкий уровень рабочей дисциплины, плохое качество управления проектами сохраняются в нескольких муниципальных администрациях. Из-за этого несложные задания, вроде строительства дорог, небольших социальных, линейных объектов, превращаются в многолетнюю эпопею с обязательной маетой и перекладыванием ответственности. В итоге простейшее проектирование может идти годами», — написал Шумков. Губернатор отметил, что такие заказчики, как правило, осознанно затягивают новое строительство в муниципалитете, делая его проблемой тех, кто выделяет деньги и оказывает помощь по ключевым вопросам. «Постоянный поиск виноватых с заламыванием рук лишь подчеркивает то, что отдельные главы и их сотрудники так и не поняли суть, специфику и значимость этой работы», — добавил Шумков.