В Кургане рецидивист напал на пенсионерку после похода в магазин

Курганские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщили в УМВД региона.
От противоправных действий пострадала 86-летняя горожанка. «Злоумышленник похитил сумку с документами и денежными средствами, а также пакет с продуктами, после чего скрылся с места происшествия <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой)», — рассказали в полиции. Ущерб составил 18 тысяч рублей.
На пенсионерку напали, когда она шла из магазина. Нападавший угрожал деревянным предметом, при самообороне женщина поранила руку.
Сотрудники полиции вычислили возможного злоумышленника. Они задержали ранее судимого мужчину, который состоит под надзором полиции. Рецидивисту грозит до 10 лет лишения свободы, уточнили в полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что полицейский спас пенсионерку от мошенников. Сотрудник заметил разговаривающую по телефону женщину у банкомата, выяснил обстоятельства разговора и отговорил женщину от общения.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.