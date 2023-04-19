Депутат пермского ЗС назвал парламентариев Чебурашками

20 апреля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Ирек Хазиев ищет помощи у омбудсмена Фото: Сергей Русанов © URA.RU На пленарном заседании законодательного собрания Пермского края депутат Ирек Хазиев заявил, что у парламентариев мало возможностей для решения проблем избирателей. Обращаясь за помощью к выступающему омбудсмену Игорю Сапко, он сравнил депутатов с Чебурашками, передает корреспондент URA.RU. «Я за полтора года сделал вывод, что у нас депутат как Чебурашка — с такими ушами все слышит, с такими глазами все видит и с такими маленькими ручками, чтобы решить все вопросы. Поэтому только совместно мы решим эту проблему», — обратился Хазиев к Сапко. Проблема, с которой депутат обратился к уполномоченному по правам человека, касается движения грузовиков через жилой микрорайон Судозаводской в Перми. По словам Хазиева, рядом с местной школой уже произошло несколько ДТП, и в целом жители страдают от движения большегрузов. Сапко заверил, что совместно с правительством края постарается решить вопрос, но отметил, что депутат также имеет свои возможности. В итоге диалога депутат и омбудсмен решили работать вместе.

На пленарном заседании законодательного собрания Пермского края депутат Ирек Хазиев заявил, что у парламентариев мало возможностей для решения проблем избирателей. Обращаясь за помощью к выступающему омбудсмену Игорю Сапко, он сравнил депутатов с Чебурашками, передает корреспондент URA.RU. «Я за полтора года сделал вывод, что у нас депутат как Чебурашка — с такими ушами все слышит, с такими глазами все видит и с такими маленькими ручками, чтобы решить все вопросы. Поэтому только совместно мы решим эту проблему», — обратился Хазиев к Сапко. Проблема, с которой депутат обратился к уполномоченному по правам человека, касается движения грузовиков через жилой микрорайон Судозаводской в Перми. По словам Хазиева, рядом с местной школой уже произошло несколько ДТП, и в целом жители страдают от движения большегрузов. Сапко заверил, что совместно с правительством края постарается решить вопрос, но отметил, что депутат также имеет свои возможности. В итоге диалога депутат и омбудсмен решили работать вместе.