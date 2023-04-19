19 апреля 2023

Депутат пермского ЗС назвал парламентариев Чебурашками

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету законодательного собрания Пермского края. Пермь, хазиев ирек, инютин алексей
Ирек Хазиев ищет помощи у омбудсмена Фото:

На пленарном заседании законодательного собрания Пермского края депутат Ирек Хазиев заявил, что у парламентариев мало возможностей для решения проблем избирателей. Обращаясь за помощью к выступающему омбудсмену Игорю Сапко, он сравнил депутатов с Чебурашками, передает корреспондент URA.RU.

«Я за полтора года сделал вывод, что у нас депутат как Чебурашка — с такими ушами все слышит, с такими глазами все видит и с такими маленькими ручками, чтобы решить все вопросы. Поэтому только совместно мы решим эту проблему», — обратился Хазиев к Сапко.

Проблема, с которой депутат обратился к уполномоченному по правам человека, касается движения грузовиков через жилой микрорайон Судозаводской в Перми. По словам Хазиева, рядом с местной школой уже произошло несколько ДТП, и в целом жители страдают от движения большегрузов. Сапко заверил, что совместно с правительством края постарается решить вопрос, но отметил, что депутат также имеет свои возможности. В итоге диалога депутат и омбудсмен решили работать вместе.

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На пленарном заседании законодательного собрания Пермского края депутат Ирек Хазиев заявил, что у парламентариев мало возможностей для решения проблем избирателей. Обращаясь за помощью к выступающему омбудсмену Игорю Сапко, он сравнил депутатов с Чебурашками, передает корреспондент URA.RU. «Я за полтора года сделал вывод, что у нас депутат как Чебурашка — с такими ушами все слышит, с такими глазами все видит и с такими маленькими ручками, чтобы решить все вопросы. Поэтому только совместно мы решим эту проблему», — обратился Хазиев к Сапко. Проблема, с которой депутат обратился к уполномоченному по правам человека, касается движения грузовиков через жилой микрорайон Судозаводской в Перми. По словам Хазиева, рядом с местной школой уже произошло несколько ДТП, и в целом жители страдают от движения большегрузов. Сапко заверил, что совместно с правительством края постарается решить вопрос, но отметил, что депутат также имеет свои возможности. В итоге диалога депутат и омбудсмен решили работать вместе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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