Клуб «Факел» станет в ЯНАО мощным региональным спортивным обществом

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует сделать клуб «Факел» мощным региональным спортивным обществом, где будут развиваться игровые виды спорта. Об этом он сообщил в своем послании во «ВКонтакте».
«Особое место в жизни Ямала занимает наш клуб „Факел“. В ближайших планах сделать „Факел“ мощным региональным спортивным обществом, где будут развиваться игровые виды спорта, в первую очередь волейбол, хоккей и мини-футбол», — сообщил Дмитрий Артюхов.
Глава региона отметил, на Кубке России по волейболу, который проходил в Новом Уренгое, рядом с чемпионом мира Олегом Стояновским играл 16-летний воспитанник губкинской спортшколы Георгий Склюев.
Раннее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил волейбольную команду «Факел» с победой в первом матче финала Молодежной лиги над соперниками из Нижнего Новгорода.
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