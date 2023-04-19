19 апреля 2023

Клуб «Факел» станет в ЯНАО мощным региональным спортивным обществом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО. Салехард
Дмитрий Артюхов планирует сделать «Факел» мощным спортивным обществом Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует сделать клуб «Факел» мощным региональным спортивным обществом, где будут развиваться игровые виды спорта. Об этом он сообщил в своем послании во «ВКонтакте».

«Особое место в жизни Ямала занимает наш клуб „Факел“. В ближайших планах сделать „Факел“ мощным региональным спортивным обществом, где будут развиваться игровые виды спорта, в первую очередь волейбол, хоккей и мини-футбол», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, на Кубке России по волейболу, который проходил в Новом Уренгое, рядом с чемпионом мира Олегом Стояновским играл 16-летний воспитанник губкинской спортшколы Георгий Склюев.

Раннее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил волейбольную команду «Факел» с победой в первом матче финала Молодежной лиги над соперниками из Нижнего Новгорода.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует сделать клуб «Факел» мощным региональным спортивным обществом, где будут развиваться игровые виды спорта. Об этом он сообщил в своем послании во «ВКонтакте». «Особое место в жизни Ямала занимает наш клуб „Факел“. В ближайших планах сделать „Факел“ мощным региональным спортивным обществом, где будут развиваться игровые виды спорта, в первую очередь волейбол, хоккей и мини-футбол», — сообщил Дмитрий Артюхов. Глава региона отметил, на Кубке России по волейболу, который проходил в Новом Уренгое, рядом с чемпионом мира Олегом Стояновским играл 16-летний воспитанник губкинской спортшколы Георгий Склюев. Раннее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил волейбольную команду «Факел» с победой в первом матче финала Молодежной лиги над соперниками из Нижнего Новгорода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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