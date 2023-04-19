Клуб «Факел» станет в ЯНАО мощным региональным спортивным обществом

20 апреля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов планирует сделать «Факел» мощным спортивным обществом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует сделать клуб «Факел» мощным региональным спортивным обществом, где будут развиваться игровые виды спорта. Об этом он сообщил в своем послании во «ВКонтакте». «Особое место в жизни Ямала занимает наш клуб „Факел“. В ближайших планах сделать „Факел“ мощным региональным спортивным обществом, где будут развиваться игровые виды спорта, в первую очередь волейбол, хоккей и мини-футбол», — сообщил Дмитрий Артюхов. Глава региона отметил, на Кубке России по волейболу, который проходил в Новом Уренгое, рядом с чемпионом мира Олегом Стояновским играл 16-летний воспитанник губкинской спортшколы Георгий Склюев. Раннее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил волейбольную команду «Факел» с победой в первом матче финала Молодежной лиги над соперниками из Нижнего Новгорода.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует сделать клуб «Факел» мощным региональным спортивным обществом, где будут развиваться игровые виды спорта. Об этом он сообщил в своем послании во «ВКонтакте». «Особое место в жизни Ямала занимает наш клуб „Факел“. В ближайших планах сделать „Факел“ мощным региональным спортивным обществом, где будут развиваться игровые виды спорта, в первую очередь волейбол, хоккей и мини-футбол», — сообщил Дмитрий Артюхов. Глава региона отметил, на Кубке России по волейболу, который проходил в Новом Уренгое, рядом с чемпионом мира Олегом Стояновским играл 16-летний воспитанник губкинской спортшколы Георгий Склюев. Раннее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил волейбольную команду «Факел» с победой в первом матче финала Молодежной лиги над соперниками из Нижнего Новгорода.