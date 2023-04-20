Аналитик назвал перспективный рынок для российского бизнеса

Экономист Сигал предложил российским бизнесменам перейти на китайский рынок

21 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Бизнесмены должны изучить рынок прежде, чем выходить на него, предостерег Павел Сигал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские предприниматели могут выйти на китайский рынок, который станет для них мощным каналом сбыта. Однако в этой стране высокая конкуренция, с которой сложно справиться. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый вице-президент «Опоры России», занимающейся поддержкой малого и среднего предпринимательства, Павел Сигал. «Китайский рынок является притягательным, можно сказать, что это магнит для любого бренда. Безусловно, для российских предпринимателей выход на такой рынок служил бы мощным каналом сбыта, который можно постоянно расширять, поскольку в Китае большое количество мегаполисов, большое количество людей, которые хорошо зарабатывают и которые привыкли потреблять продукцию со всего мира. Рынок очень хорошо диджитализирован, быстро внедряются все новинки, то есть с точки зрения технологий это такая среда, которая позволяет оптимизировать многие процессы, связанные с логистикой», — считает Павел Сигал. Однако он также указал на сложности, с которыми могут столкнуться бизнесмены при выходе на этот рынок. «В то же время нужно понимать, что рынок очень конкурентный, притом гигантская конкуренция есть во всех ценовых сегментах — и в лакшери сегменте, и в эконом сегменте. Выход на этот рынок требует значительных маркетинговых и финансовых усилий. Главное, сначала понять, кто твой потребитель, и провести позиционирование товара. Торговые отношения между Россией и Китаем сейчас очень бурно развиваются, высокими темпами, поэтому перспективы есть», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские предприниматели могут выйти на китайский рынок, который станет для них мощным каналом сбыта. Однако в этой стране высокая конкуренция, с которой сложно справиться. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый вице-президент «Опоры России», занимающейся поддержкой малого и среднего предпринимательства, Павел Сигал. «Китайский рынок является притягательным, можно сказать, что это магнит для любого бренда. Безусловно, для российских предпринимателей выход на такой рынок служил бы мощным каналом сбыта, который можно постоянно расширять, поскольку в Китае большое количество мегаполисов, большое количество людей, которые хорошо зарабатывают и которые привыкли потреблять продукцию со всего мира. Рынок очень хорошо диджитализирован, быстро внедряются все новинки, то есть с точки зрения технологий это такая среда, которая позволяет оптимизировать многие процессы, связанные с логистикой», — считает Павел Сигал. Однако он также указал на сложности, с которыми могут столкнуться бизнесмены при выходе на этот рынок. «В то же время нужно понимать, что рынок очень конкурентный, притом гигантская конкуренция есть во всех ценовых сегментах — и в лакшери сегменте, и в эконом сегменте. Выход на этот рынок требует значительных маркетинговых и финансовых усилий. Главное, сначала понять, кто твой потребитель, и провести позиционирование товара. Торговые отношения между Россией и Китаем сейчас очень бурно развиваются, высокими темпами, поэтому перспективы есть», — заключил эксперт.