В Екатеринбурге наказали пермского экс-полицейского за секс-переписки с детьми

Суд отправил в колонию пермского экс-полицейского за интимные переписки со школьницами
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Экс-силовик не знал, что переписывался со школьницами Фото:

Бывший сотрудник полиции пермского ОБЭП Сергей Калабин, который переписывался со школьницами на сайте знакомств и не знал об их возрасте, отправили в колонию на пять лет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Суд постановил назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять ле с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в решении суда. Прокуратура требовала для мужчины шесть лет заключения.

Сам Калабин отрицал свою вину и говорил, что когда он регистрировался на сайте знакомств и переписывался там с женщинами, то не мог знать, что по ту сторону экрана были школьницы. Они завышали свой возраст перед регистрацией. Поскольку во время переписки невозможно доказать, что собеседник совершеннолетний, пермяк не мог предположить, что перед ним дети, уточняла адвокат Ольга Кезик.

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Бывший сотрудник полиции пермского ОБЭП Сергей Калабин, который переписывался со школьницами на сайте знакомств и не знал об их возрасте, отправили в колонию на пять лет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Суд постановил назначить наказание в виде лишения свободы на срок пять ле с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в решении суда. Прокуратура требовала для мужчины шесть лет заключения. Сам Калабин отрицал свою вину и говорил, что когда он регистрировался на сайте знакомств и переписывался там с женщинами, то не мог знать, что по ту сторону экрана были школьницы. Они завышали свой возраст перед регистрацией. Поскольку во время переписки невозможно доказать, что собеседник совершеннолетний, пермяк не мог предположить, что перед ним дети, уточняла адвокат Ольга Кезик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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